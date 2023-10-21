الحرب تشعل الأسعار.. قفزة غير متوقعة بأسعار الذهب خلال معاملات اليوم، بسبب التوترات المتصاعدة بفلسطين، مما زاد اهتمام المستثمرين به في تلك الأوقات باعتباره ملاذ آمن، ،على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة الأمريكية التوقعات برفع أسعار الفائدة.

الحرب تشعل الأسعار.. قفزة غير متوقعة بأسعار الذهب

تسيطر حالة من الترقب والقلق في انتظار خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، للحصول على إشارات بشأن تحديد مصير الفائدة والسياسات المالية بشكل عام بواشنطن.

معاملات الدولار الأمريكي الذهب الآن

ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مئوية بلغت 0.7% لمستوى 1949 للأونصة، فيما ارتفعت أيضًا العقود الفورية للذهب بنسبة مئوية بلغت 0.7% لمستوى 1944.8 دولار للأونصة، فيما تراجع مؤشر الدولار الذي يتم من خلاله قياس أداء العملة بنسبة مئوية بلغت 0.17% لمستوى 105.857 نقطة.

استقر سعر الذهب خلال ختام المعاملات، مع تركيز مستثمري العالم على التوترات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وأعلن المستثمرين عن تقييم لاحتمالات استمرار سياسات التشديد القدي المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي ختام المعاملات استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند مستوى 1935.7 دولار للأوقية، في ظل حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وتقييم اتجاهات التضخم الاقتصادي بالولايات المتحدة بعد بيانات أوضحت ارتفاع مبيعات التجزئة لأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر.

الحرب تشعل أسعار الذهب

قامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم قتل خلاله أكثر من 500 فلسطيني بغزة يوم الثلاثاء السابق، مما أثار احتجاجات عارمة بالضفة الغربية ومعظم دول الشرق الأوسط، وهو ما أشعل أسعار الذهب الذي يعد الملاذ الاقتصادي الآمن في مثل تلك الأوقات.

صرح بير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في أواندا كلفن وونغ، أن الذهب استفاد من مزيج المخاطر الجيوسياسة في المنطقة ومخاوف طول أمد الصراع، بالإضافة للزخم بعد تجاوز المستويات الرئيسية الفنية ومخاطر الركود بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم.

كما صرح المحلل الاستراتيجي في سوق IG، ياب جون رونج، أن تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط الحالية أصبحت المحفز المهيمن على أسعار الذهب، وأضاف أن مخاطر التصعيد تدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية لكن مستوى الأسعار 1945 دولار للأونصة قد يعد مقاومة حاسمة للتغلب عليها.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بحوالي 100 دولار بعد الصراع على الرغم من البيانات الأمريكية القوية التي صدرت خلال الفترة السابقة، مما عزز الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، كما ارتفع الإنتاج بالمصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر، مما يدل إلى أن الاقتصاد أنهي الربع الثالث بشكل كبير.

كما أعلن بنك OCBC خلال توقعاته الشهرية بشأن السلع الأولية، “يبدو أن أسعار الفائدة سترتفع لفترة أطول، والتي ثبتت الذهب خلال الأسبوعين السابقيين، حيث تدل التوقعات المبدئية على التلاشي حيث تتطلع الأسواق لتعليقات متجددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

لهذا فقد حصلت السبائك الذهبية على دفعة قوية، بعد أن أوضحت البيانات أن اقتصاد الصين الاستهلاكي قد نمى بمعدلات أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام السابق.

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