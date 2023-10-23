خبير يحذر من كارثة اقتصادية ويوجه بالملاذ الآمن

كشفت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي، أن الوضع أفضل من المتوقع، ورغم ذلك فإن بعض الخبراء يعتقدون أن الوضع أسوأ مما تشير إليه المؤشرات الاقتصادية.

قال الخبير الاقتصادي بيتر شيف، إن الوضع قد يزداد سواء، محذرا مرة أخرى من كارثة اقتصادية محتملة، مع اعتقاده أن حكومة الولايات المتحدة تكذب بشأن التضخم.

وسلط الخبير الاقتصادي، خلال مقابلة في برنامج “أمريكا الحقيقية” مع دان بول، الضوء في البداية على مشكلة الديون الأمريكية الهائلة التي تزيد عن 33.5 تريليون دولار، والتي زادت بأكثر من تريليون دولار في الثلاث أشهر الأخيرة فقط.

وقال بيتر شيف، إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة أعوام من الإنفاق المتهور الممول بالديون من قبل جميع الولايات والبلديات، والشركات والأسر الأمريكية وليس الحكومة الفيدرالية فقط كما يعتقد البعض.

ديون أمريكا لا يمكن سدادها

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الجميع قد شارك في حفلة الديون هذه التي يخدمها الاحتياطي الفيدرالي، لافتا إلى أن المعدلات المنخفضة في العقد الماضي شجعت على الاقتراض التي لا يمكن سدادها أبدًا، وفق قوله.

وتبلغ سندات الخزانة طويلة الأجل حوالي نحو 5%”، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 15 عامًا، وحذر من أنه يعتقد أن الأمر سيزداد سوءًا.

وشكك الخبير الاقتصادي، في قدرة الولايات المتحدة على مواجهة ارتفاع سندات الخزانة، نظرًا لحجم أزمة الدين.

ومن جانبه، أشار دان بول إلى أن ديون بطاقات الائتمان ارتفعت كثيرا الفترة الماضية بينما انخفضت المدخرات، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع التأثير الاقتصادي المنطقي لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن ذلك كان يتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة المدخرات وخفض الإنفاق، وهو ما يثبت، وفقًا للخبير الاقتصادي شيف، أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم تنجح.

نصائح للإدخار في الذهب

وشدد دان بول، على أن اذلك الوضع لا يؤدي إلى زيادة في الادخار، بل يزيد الإنفاق فقط حيث أن المشكلة هي أن الناس ينفقون أكثر لكنهم يشترون أقل لأن الإنفاق الإضافي مرتبط بارتفاع الأسعار، وفق توضيحه.

كما قال شيف يبدو أن العديد من الأسعار قد ارتفعت أكثر بكثير مما كانت عليه، مشيرا إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تعكس الوضع، موضحا أن التضخم أعلى بكثير مما يعكسه مؤشر أسعار المستهلك وهذا هو السبب وراء معاناة الناس وعدم القدرة على تغطية نفقاتهم لأن تكلفة المعيشة قد ارتفعت كثيرًا.

ما يجب على المستثمرين فعله لحماية أنفسهم

ونصح الخبير الاقتصادي، المستثمرين بالهروب من سوق الولايات المتحدة من أجل حماية أنفسهم من هذه الأوضاع التي يمكن أن تتدهور مستقبلا، قائلا “يمكنك شراء الذهب أو الفضة وإخراج العملة الأمريكية. كما يمكنك شراء أصول عالية الجودة حول العالم، لحماية ثروتك. ولأن ضريبة التضخم هذه سوف ترتفع كثيرًا في السنوات القادمة.