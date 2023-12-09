تصريحات النقد الدولي خلف ارتفاع سعر دولار السوق السوداء

واصل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ارتفاعاته حيث سجل نحو 50 جنيهًا للدولار الواحد، وذلك بالتزامن مع تصريحات جديدة لصندوق النقد الدولي بشأن زيادة الحزم التمويلية لمصر.

وقالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، جولي كوزاك، أن الصندوق يخوض محادثات مع الحكومة المصرية بشأن تقديم تمويل إضافي عن المتفق عليه في السابق.

أوضحت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يخوض محادثات مع الحكومة المصرية حول طرق استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتان منذ عدة أشهر، كما أشارت إلى أن التعاون الفعّال مع الحكومة ساعد في تحقيق تقدم هام في النقاشات التي ستتواصل في الأسابيع القادمة لتنفيذ أولويات السياسات الرئيسية المتبعة من قبل الصندوق.

ويعتبر صندوق النقد الدولي، زيادة التمويل المقدم للحكومة المصرية أمراً ضرورياً بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما له من تعبات مثل إيرادات السياحة.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي على برنامجًا تمويليا للحصول على ثلاثة مليارات دولار، ولكن البرنامج تجمّد بعدما استلمت القاهرة الدفعة الأولى، حيث كان من المقرر حصولها على شريحتين من القرض في الأشهر الماضية بعد إجراء مراجعتين من قبل الصندوق للتأكد من التزام الحكومة ببنود الاتفاق المتمثلة في تعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد عبر الطروحات الحكومية، ولكن لم يتم إجراء هاتين المراجعتين التي كان مقرر إجرائهما في مارس وسبتمبر حتى تلك اللحظات.

وذكرت العديد من التقارير وتصريحات صندوق النقد الدولي، وجود اتفاق قريب بشأن صرف الدفعات المتأخرة من قبل الصندوق، بجانب أيضًا زيادة الحزمة التمويلية، مما يشير إلى أن الحكومة قد تتمكن من إدارة تخفيض جديد لقيمة الجنيه مطلع العام القادم تنفيذا لشروط الصندوق.

وخفضت مصر قيمة الجنيه لأكثر من 50 بالمئة منذ فبراير من العام الماضي بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.

ولكن استبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة تخفيض الجنيه، في تصريحاته في شهر يونيو الماضي، حيث أشار إلى أن من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى، مؤكدًا أن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين وهذا لن يفعله.

هل يصل الجنيه إلى 37 أمام الدولار؟

أقرت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 ديسمبر 2023، موازنتها الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024 بقيمة 2.79 مليار جنيه، وتم تقسيم الموازنة الاستثمارية لتشمل استثمارات للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه، والمساهمة في شركات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدراج ميزانية إحلال وتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه.

وكشف البيان الصادر عن البورصة، أيضًا أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات الحكومية المصرية قد حددت سعر الدولار الأميركي في موازنة العام المقبل 2024، عند 37 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية

السوق السوداء للدولار

ورغم ثبات العملة الأمريكية في البنوك منذ عدة أشهر عند مستوى ثلاثون جنيه، إلا أن الدولار يتحرك بالسوق السوداء حول مستويات تتراوح بين 47.5 إلى 49.5 جنيهًا للدولار الواحد منذ عدة أيام.

ودائما ما يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، ومستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة، والعكس صحيح، حيث يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.