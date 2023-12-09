“طرح سندات بالروبية الهندية” تحركات حكومية لإنهاء أزمة الدولار 

تعمل مصر على إنهاء أزمة الدولار وارتفاع سعره بالسوق السوداء، حيث تعمل في الوقت الحالي على تعزيز مدخلاتها من العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملة، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح سندات حكومية مقاومة بالجنيه والين.

كما كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تدرس إصدار السندات الزرقاء في السوق العالمية بغرض تعزيز حصيلة العملات الأجنبية في السوق المصري.

طرح سندات بالروبية الهندية

وقال وزير المالية، في تصريحاته، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، في العام الجديد 2024 بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، كما تبحث إصدار شريحة ثانية من الصكوك وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار.

وأكد وزير المالية، في تصريحاته على هامش مشاركته في فعاليات (COP28)، إن صندوق النقد أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى مصر، والعمل على إتمام المراجعة التي تم تأجيلها عدة مرات قريبا.

وأشار معيط، إلى أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالية، مشددا على أن العلاقات بين مصر وصندوق النقد قوية وممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة، موضحا أن الصندوق لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض.

وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية”، وإصدار سندات بالروبية الهندية، ضمن إجراءتها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسد التزاماتها.

وتعادل قيمة السندات المصدرة نحو 500 مليون دولار على مدار 5 أعوام وبعائد سنوي 1.5%، وفق وزارة المالية، حيث أن الإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني.

طرح المركزي أذونات خزانة

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه من الخميس حتى الأحد المقبل، فيما تبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وفق الموقع الرسمي للبنك.

وتبلغ قيمة الطرح لليوم الثاني نحو 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، فبلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وحول هذا الأمر وتلك الأوضاع، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية سامح الخشن، أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل مصر على حل المشكلة من جذورها والتخلص علي أزمة العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.

وتستهدف الحكومة وفق الخشن في تصريحات إعلامية، الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، لافتا إلى أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبرنامج الإطروحات.

وأصدرت مصر سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%.

وسندات الساموراي، وفق وزارة المالية، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار.

طرح المالية من سندات الباندا

ومنذ أكثر من شهر، أصدرت مصر سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد تلك السندات حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، وهو ما يعتبره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%.