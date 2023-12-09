أخبار الاقتصاد

بيان هام من الشرقية للدخان بشأن ارتفاع أسعار السجائر اليوم

هبة حسننشر في: 9 ديسمبر 2023 - 6:09م / آخر تحديث: 9 ديسمبر 2023 - 6:11م
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ارتفاع أسعار السجائر اليوم
ارتفاع أسعار السجائر اليوم

بيان هام من الشرقية للدخان بأحدث أسعار السجائر اليوم، تعتبر السجائر من السلع الهامة التي يستعلم عنها العديد من المواطنين بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ومحركات البحث للاستعلام عن أسعار السجائر، والتي تعد من المنتجات المحلية التي تحظى بقاعدة كبيرة من المستهلكين، التي تبلغ ملايين من المدخنين على الرغم من أضرارها السيئة على الصحة العامة، وقد زادت التساؤلات بشأن أسعار السجائر بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة القليلة السابقة.

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بيان هام من الشرقية للدخان بشأن ارتفاع أسعار السجائر اليوم

صدر بيان هام من الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، أوضحت الشركة خلاله أسعار السجائر اليوم في مصر، وهي كالتالي:

  • سعر علبة السجائر كيلوباترا بوكس 10 اليوم بسعر يتراوح ما بين 23 جنيه و25 جنيه.
  • سعر علبة السجائر الكينج سايز يتراوح السعر ما بين 40.50 جنيه و43 جنيه.
  • يسجل سعر علبة السجائر كليوباترا سوفت كوين بسعر 43 جنيه.
  • ويتراوح سعر علبة كيلوباترا بوكس ألوان وأبيض ما بين 42 جنيه 44 جنينه.
  • وسعر علبة السجائر نوع سوبر ستار يسجل 44 جنيه.
  • يصل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيه.
  • ويسجل سعر علبة السجائر مونديال سويتش “منتول، وبلوبيري” 44 جنيه.

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هبة حسننشر في: 9 ديسمبر 2023 - 6:09م / آخر تحديث: 9 ديسمبر 2023 - 6:11م
دقيقة واحدة
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