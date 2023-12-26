أسعار الذهب تواصل ارتفاعها التاريخي الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب صعودًا قويًا في بداية تعاملات اليوم، وهناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعات ملحوظة خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة الماضي، بدعم من تراجع سعر الدولار الأمريكي، وتراجع عوائد السندات الأمريكية خلال جلسة التداول، مما أثار تكهنات حول احتمال خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في بداية عام 2024.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب حاليًا، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.52%، ووصلت إلى مستوى 2,063.81 دولار للأوقية خلال جلسة اليوم. وفي الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعات واضحة بنسبة 0.25%، حيث استقرت قرب مستوى 2,074.20 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، يُشير انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأجنبية، إلى ارتفاع أسعار الذهب. فالعلاقة العكسية بين قيمة الدولار وأسعار الذهب تعني أن تراجع الدولار يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، نظرًا لتقليل تكاليف شرائه. وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.08%، مما أدى إلى دعم ارتفاع أسعار الذهب في بداية جلسة التداول.

وإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا اليوم نتيجة هبوط عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفاضًا بنسبة 0.59%، واستقرت قرب مستوى 3.889 نقطة. كما تراجعت عوائد السندات لأجل 20 سنة و30 سنة، وهو الأمر الذي أسهم في صعود أسعار الذهب خلال جلسة التداول.

سعر الذهب في مصر.. أسعار الذهب تواصل قفزاتها وتتخطي 3300 جنيه

تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 155 جنيهًا عند منتصف الجلسة، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات. وبلغت الزيادة الإجمالية لليوم 100 جنيهًا حتى اللحظة، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي جديد يتجاوز 3300 جنيهًا للجرام عيار 21، وهو أمر لم يحدث في تاريخها، وفقًا لتصريحات نادي نجيب، الذي شغل منصب سكرتير عام في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

كانت بداية الجلسة قد شهدت ارتفاعًا قدره 25 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر المسجل في ختام الجلسة السابقة، ولا تزال الأسعار في ارتفاع مستمر حتى اللحظة الحالية.

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