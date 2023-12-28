أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

تلك هي العوامل التي أدت لارتفاع أسعار الذهب في مصر، حيث سيطرت حالة من عدم الاستقرار على سوق الذهب في مصر، بسبب العديد من العوامل التي أثرت على سعر الذهب بالسوق المحلي، ودفعته لمستويات قياسية تجاوزت الـ 3200 جنيه للجرام، وسيوضح موقع مصر 365 خلال هذا التقرير أهم العوامل التي أثرت على سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي.

عوامل أدت لارتفاع أسعار الذهب في مصر

من أهم العوامل التي تؤثر على الذهب بالسوق المصري المحلي، ارتفاع الموجات الشرائية من أجل التحوط خلال الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين المصريين خفض جديد لقيمة العملة المحلية “الجنيه”، وتدل التوقعات أن هذا الخفض من المتوقع أن يكون مع بداية العام القادم 2024.

كما تؤثر أيضًا ارتفاعات أسعار الذهب العالمية على أسعاره دخل السوق المصري، بالإضافة لتطورات السياسات النقدية المتوقعة من قبل مجلس الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مع بداية العام القادم 2024، عندما لمح بعض المسؤولين لاحتمالية إجراء الخفض الثالث مع بداية عام 2024 خلال أخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الجاري من العام الحالي 2023.

فالوقت الحالي يشهد حالة من عدم الاستقرار بشكل واضح، لدرجة أن أحدى منصات بيع الذهب أعلنت عن التوقف عن كتابة أسعار المعدن الأصفر وتحديثاته، بسبب ارتباط أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بالإضافة لارتباطه بالأسعار العالمية.

ومن الموقع أن تشهد أسعار الذهب داخل السوق المحلي اضطرابات خلال الفترة القادمة، فيما يعول الاقتصاديون على الوصول لمرحلة الاستقرار على المدى القصير مع حلول الربع الأول من العام الجديد.

أعلن ناجي فرج مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، إن هناك مجموعة من العوامل لعدم استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الوقت الراهن، وعلى رأسها أسعار الذهب العالمية التي ارتفعت بقيمة 100 دولار خلال الفترة الحالية، مما انعكس على أسعار الذهب داخل السوق المحلي بالإضافة لزيادة الطلب على شراء الذهب بالسوق المحلي.

وأوضح أنه مع زيادة الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، فإن هذا سيؤدي لارتفاعات غير مبررة، وأحيانًا غير منطقية في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة للوضع القائم، وبالتالي فإن السعر لا يتناسب على الإطلاق مع أسعار الذهب العالمية ولا الوضع الراهن.

ويعتقد مستشار وزير التموين المصري، “أن السوق المحلي غالباً في طريقه إلى حالة من الاستقرار، وقد تكرر ه1ا الوضع من قبل بعدما اخترقت أسعار الذهب مستويات قياسية، ثم عاودت للتراجع بعد هذا الارتفاع”.

تأثير مبادرة “صفر جمارك” على أسعار الذهب في مصر

في الوقت نفسه، أشار ناجي فرج مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، إلى العديد من العوامل التي تدعم تقديراته الخاصة بشأن استقرار أسعار الذهب داخل السوق المحلي لمستويات مناسبة مع الأسعار العالمية خلال الربع الأول من العام القادم 2024، ومن أهمها وجود كميات من الذهب داخل الموانئ المصرية، خصوصًا بعد تطبيق مبادرة “صفر جمارك” التي ساهمت في دخول ما يصل لحوالي 2 طن من الذهب للسوق المصري المحلي.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها، خلال شهر مايو الماضي 2023، على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من “الضريبة الجمركية، وأي رسوم الأخرى”، ماعدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وتتعلق إعفاءات واردات الذهب بأشكال المعدن الأصفر نصف المشغولة، والمعدة من أجل التداول النقدي، والمجوهرات والحلي وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة أو مكسورة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

حقيقة توقف حركة بيع الذهب بالأسواق المحلية

أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، عن نفيها لنبأ توقف حركة البيع بالأسواق المحلية، وأوضحت أن حالة التذبذب بأسعار المعدن الحالية يعود لحركة التداول الكبيرة بين عرض وحركة بيع من أجل جنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير بأسعار الذهب المتأثرة بارتفاع أسعار المعدن الأصفر العالمية، وحركة الطلب المرتفعة المرتبطة بتحوط المستثمرين من الارتفاعات القادمة بالأسواق العالمية مع بداية الربع الأول من العام الجديد 2024، كقراءة مؤشرات الأسواق العالمية، وحركة الطلب الموسمية بالأسواق المحلية خلال فترة الأعياد وبداية العام الجديد.

وقد أدت سرعة تغييري أسعار المعدن الأصفر، وارتباك بعض محلات بيع الذهب لتعليق حركة البيع بضع دقائق من أجل حسم أسعار البيع والشراء، وأكدت الشعبة، على عدم توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية.

شعبة الذهب: اضطراب سوق الذهب المصري أمر طبيعي

وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، إن ما يجري خلال الفترة الحالية بسوق الذهب المصري أمر طبيعي، بسبب ارتباطه ببعض المتغيرات، على رأسها تأثره بالحركة الشرائية الكبيرة التي تتم خلال الفترة الحالية، والمدفوعة بنوعٍ من التحوط في ظل التوقعات الراهنة بشأن زيادة الأسعار خلال المرحلة القادمة.

بالإضافة لموسم الأعياد الحالي، فكافة تلك العوامل أدت لزيادة الطلب على الذهب، وأوضح أن مبادرة “صفر جمارك” تؤثر على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية التي أدت لضخ كميات كبيرة من الذهب بصحبة العائدين من الخارج.

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