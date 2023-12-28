عملة رقمية تفقد 65% من قيمتها خلال لحظات

عملة رقمية تفقد 65% من قيمتها في لحظات لهذا السبب، حيث انخفض سعر العملة الرقمية “تيلكوين” خلال الفترة القليلة الماضية بعد أن واجه تطبيق “تيلكوين” سلسلة من الهجمات المستهدفة، تلك الهجمات تسبب في استنزاف العديد من المحافظ، مما أدى لانخفاض حاد بنسبة مئوية وصلت لـ 65% في سعر العملة، وتدل التقديرات لوجود ثغرات أمنية تم استغلالها وأدت لخسائر فادحة بلغت حوالي 1.3 مليون دولار.

عملة رقمية تفقد 65% من قيمتها في لحظات لهذا السبب

ويقوم فريق تطبيق “تيلكوين” بالتحقيق في تلك الحادث، مع اتخاذ العديد من التدابير اللازمة من أجل تخفيف الاضرار الناجمة عن هذا الاختراق، حيث تمكن المخترق من جنى ما يقرب من 1.3 مليون دولار من الأموال من محافظ الحسابات المتضررة، تبعًا للرسائل الواردة من مجتمع “تيلكوين”، وأكدت الشركة أن تلك الرسائل كانت من قبل المستخدمين الذين لم يبدأوا مطلقًا في إجراء أي معاملات من محافظهم المالية عبر تطبيق “تيلكوين”.

واتخذ شركة “تيلكوين” إجراء احترازي من خلال تجميد استخدام تطبيقها بشكل مؤقت حتى يتم إجراء تحقيق شامل في الاختراق الأمنى، وأكد الفريق للمستخدمين أنهم على دراية كاملة بالموقف، وملتزمين بإصدار تحديث في أقرب وقت ممكن من أجل معالجة تلك المشكلة.

وكانت ردت فعل السوق سريعة لعملية اختراق تطبيق “تيلكوين” حيث انخفضت قيمة العملة الرقيمة بنسبة زادت عن 655 من قيمتها، حيث كان يتم تداولها عند مستوى 0.00081742 دولار. ومع هذا، وخلال وقت قليل تعافى سعر عملة “تيلكوين” الرقمية بشكل ملحوظ حيث يتم تداوله عند مستوى 0.001457 دولار أمريكي، بانخفاض حالي بلغت نسبة حوالي 34٪ خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تعمل شركة “تيلكوين” خلال الوقت الراهن تبعًا للنظام القانوني بسنغافورة كمؤسسة دفع رئيسية من قبل سلطة النقد الرسمية في البلاد، كما أن الشركة منظمة ومسجلة في العديد من الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا، وتحتفظ بمكاتب رئيسية بسنغافورة ودبي وطوكيو ولوس أنجلوس الأمريكية.

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