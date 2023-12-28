خبير يحذر من نشر أسعار العملات في السوق السوداء بالمواقع الأخبارية، حيث حذر مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، من قيام بعض المواقع الإخبارية بنشر أسعار العملات في السوق السوداء، مشددًا على مخاطر هذا الأمر، التي من المؤكد أنها ستؤدي لخسائر فادحة للاستثمار والادخار والاقتصاد الوطني.

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خبير يحذر من نشر أسعار عملات السوق السوداء بالمواقع الأخبارية

جاءت تلك التصريحات من الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عبر لقاء إعلامي له عبر برنامج “على مسؤوليتي” المقدم مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية صدى البلد، وأوضح الخبير أن هذا التقييم غير دقيق بسبب وجود أسعار غير رسمية للعملات، وأكد أن المواطن يلجأ للبورصة والدولار الأمريكي والذهب للاستثمار في حالة انخفاض قيمة العملة المحلية “الجنيه”.

وحذر الخبير الاقتصادي، من تداول العديد من الأنباء بشأن وضع الجنيه المصري بالبورصة ربح 64 جنيه زيادة، وارتفاع الذهب بقيمة 50 جنيه، وزيادة الدولار بقيمة 12 جنيه، بخلاف الأسعار الرسمية المعلن عنها بالسوق الرسمي.