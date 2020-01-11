سعر الدولار اليوم السبت 11 يناير 2020: أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم السبت 11 يناير 2020، تراجع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد تراجع البنوك في ختام تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي الي 15,95 جنيه للشراء و 16,05 جنيه للبيع، أخر تحديث لسعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر والسوق السوداء، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء والصرافات، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لسعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي والسوق الموازي

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم فى البنوك

البنك الأهلي المصري أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 15.95 ج.م سعر الشراء مصر إيران للتنمية أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 16.03 ج.م سعر البيع

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جدول أسعار الدولار بالبنوك والموازي.



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سعر الدولار اليوم | توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى طالع هذا التقرير : “الإيكونوميست”: تقلبات حادة في سعر الجنيه واستقرار سعره في 2024.

وقال خبير اقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت الزيادة نحو 150% منذ 2013، بفضل زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج إلى جانب انتعاش القطاع السياحي بشكل كبير، بجانب زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الخارج، منح الاقتصاد زيادة كبيرة في العملة الصعبة : خبير اقتصادي يتوقع انخفاض العملة المصرية أمام الدولار لـ13 جنيها .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

تراجع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بقيمة 5 قروش ليصل إلى 16,00 جنيه للشراء و 16,05 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.