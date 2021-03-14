سعر الدولار اليوم الأحد 14 مارس 2021 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم الأحد 14 مارس 2021، في البنوك والسوق السوداء، ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وبلغ سعر الدولار اليوم اعلي مستوي له في مصرف أبوظبي، مسجلاً 15,69 جنيه للشراء و 15,79 جنيه للبيع.
تحديث ومتابعة مستمرة لسعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، نقدم لحضراتكم جدول محدث باستمرار لسعر الدولار اليوم في البنوك وفق أخر تحديثات البنوك، حيث يشهد سعر الدولار تغيرات مستمرة في كل البنوك في مصر، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
تنبيه: للوصول الينا من جوجل لمتابعة سعر الدولار اليوم ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
- بنك قناة السويس أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر: 15.63 جم
- مصرف ابوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر: 15.69 جم
جدول سعر الدولار اليوم بالبنوك والموازي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 15.70 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
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العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم:
– سعر الذهب: هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر الذهب فكلما زاد سعر الذهب انخفض سعر الدولار والعكس صحيح.
– سوق الأسهم: يدفع ارتفاع مؤشرات الأسهم في ارتفاع سعر الدولار حيث أن المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية هي: مؤشر داو جونز الصناعي، مؤشر ستانداردز بورز، وناسداك.
– اسعار الفائدة البنكية: تعد من أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار وتحدد تحركاته، ولقد أدى تخفيضها الى 1% إلى تراجع مستمر لسعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى التي تقدم فائدة أعلى.
– وتؤثر تقارير هيئة السوق المفتوح الفدرالية وهي هيئة تجتمع 8 مرات سنوياً لتحديد المستوى الملائم للفوائد البنكية.
– الخزانة الأمريكية: تؤثر تقارير الخزانة الأمريكية بصورة كبيرة على سعر الدولار الأمريكي.
– التطورات السياسية: تؤثر الأحداث السياسية بشكل كبير على الدولار سواء إرتفاعاً أو إنخفاضاً.
– تؤثر التقارير والأخبار التي ينشرها بنك الاحتياطي الفدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بشكل كبير، وهو منظمة مستقلة تقوم بوضع السياسات النقدية للوصول إلى تنمية إقتصادية بعيدة عن مخاطر التضخم وذلك من خلال عمليات رئيسية كعمليات السوق المفتوحة ومعدلات الخصم ومعدلات الفوائد على سندات الخزينة.
– السندات: يعتبر انخفاض سعر السندات بزيادة الطلب عليه وبالتالي تزيد الأرباح السنوية منها، وذلك يعود على الدولار الأمريكي بالفائدة.
نشأة الدولار الأمريكي
ويعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار الأمريكي برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أن العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من الذهب، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقييمه بالعملة الأمريكية.
38 تعليقات
شكرا اسعار دقيقة جدا
ت
طيب ممكن اعرف الناس الموثوق فيهم لبيع وشراء الدولار بالشرقيه ،ممكن على الخاص
لا نرشد أحداً او ننشر أسماء تجار أو متداولين ، فقط ننشر السعر كخدمة للزوار ..
كل سنه وانتم طيبين
هل يستقر سعر الدوﻻر في السوق المصري او سيزداد سعره .
كما زادت أسعار كل شئ باﻷسواق
ربما هناك إجراءات من البنك المركزي ، لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع.
تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .
الأوضاع في السودان اسوح جدا
اهلا استاذ شريف ، لك الحق في النقد بالفعل كان هناك خطأ والتوقع كان للهبوط ، ولذلك وجب علينا الإعتذار لكم .
أى واحد عنده دولارات يحاول يتخلص منها بسرعة لأن أمريكا بتطبع ٢ تريليون و٢٠٠ مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا بدون غطاء
وأيضا كل دول العالم بتسحب من إحتياطاتها الدولارية لمواجهة الأزمة
يعنى كميات رهيبة من الدولارات بتنزل السوق مرة واحدة بدون غطاء من الذهب أو الإنتاج
وهذا معناه إنهيار كامل وسريع ومفاجئ للعملة الأمريكية
من فضلك ، إحترامك لما نقدم من إحترامك لموقعنا ، لم ولن ننحاز سياسياً لأي طرف ، فقط نعرض السعر كما هو.
اين التعليق – رقم 16 – الخاص – صافكو ممصر
ولا علشان هى دى الحقيقة اللى حصلت – تم مسح التعليق – دى مؤامرة مزدوجه
تعليقك موجود ! لم نمسحه ..
عليكم بالذهب
الأسعار المذكورة حقيقية ولكن ربما تكون غير محدثة .. وبفضل الله نحن أدق موقع في عرض الأسعار .
اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر :) ، التحديث كان 9 مساء أمس.
اسمي جبرين ابكر عبدالله موجود في التشاد وحبيت نستعمل معك
الحقيقة لا نجد تعليقك منطقياً لكن شكرا علي أي حال ، هذه صورة بالسعر الآن الساعة 9:49 علي الموقع الرسمي وبعد كتابتك التعليق بساعة واحده .
http://www.misr365.com/wp-content/uploads/2016/11/555.png.
أى واحد عنده دولارات يحاول يتخلص منها بسرعة لأن أمريكا بتطبع ٢ تريليون و٢٠٠ مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا بدون غطاء
وأيضا كل دول العالم بتسحب من إحتياطاتها الدولارية لمواجهة الأزمة
يعنى كميات رهيبة من الدولارات بتنزل السوق مرة واحدة بدون غطاء من الذهب أو الإنتاج
وهذا معناه إنهيار كامل وسريع ومفاجئ للعملة الأمريكية
تم التحديث ، نحاول التحديث بشكل دوري كل ساعتين .. شكرا لك.
قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم
ايه الفرق لو سمحت
تطبيق بكام في مصر زال من تليفون وأريد تحميله
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dollarus.Misr365&hl=ar
أى واحد عنده دولارات يحاول يتخلص منها بسرعة لأن أمريكا بتطبع ٢ تريليون و٢٠٠ مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا بدون غطاء
وأيضا كل دول العالم بتسحب من إحتياطاتها الدولارية لمواجهة الأزمة
يعنى كميات رهيبة من الدولارات بتنزل السوق مرة واحدة بدون غطاء من الذهب أو الإنتاج
وهذا معناه إنهيار كامل وسريع ومفاجئ للعملة الأمريكية
صباح الخير
ليش ماتنشرتعليقى
مع إنه موضوعى ولايوجد به شئ مخل
جهودكم تستحق الشكر والثناء