سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 في البنوك والموازي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 في البنوك والسوق السوداء، تحديث ومتابعة مستمرة لسعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، نقدم لحضراتكم جدول محدث باستمرار لسعر الدولار اليوم في البنوك وفق أخر تحديثات البنوك، حيث يشهد سعر الدولار تغيرات مستمرة في كل البنوك في مصر، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازي

تراجع سعر الدولار اليوم، خلال التعاملات الصباحية، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وقد وصل مقدار التراجع في بعض البنوك إلى قرشين.

وسجل الدولار أدنى سعر له لدى بنك HSBC عند 15.55 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع.

كما تراجع لدى بنوك قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي والاسكندرية والامارات دبي الوطني إلى 15.56 جنيهًا للشراء و15.66 جنيهًا للبيع.

ولدى المصرف المتحد والعقاري المصري العربي سجل الدولار 15.57 جنيهًا للشراء و15.67 جنيهًا للبيع.

أما لدى بنكي الأهلي ومصر فقد سجل الدولار 15.58 جنيهًا للشراء و15.68 جنيهًا للبيع.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل لمتابعة سعر الدولار اليوم ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

بنك HSBC أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر: 15.65 جم

مصرف ابوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر: 15.61 جم

جدول سعر الدولار اليوم بالبنوك والموازي.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 15.62 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

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العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم:

– سعر الذهب: هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر الذهب فكلما زاد سعر الذهب انخفض سعر الدولار والعكس صحيح.

– سوق الأسهم: يدفع ارتفاع مؤشرات الأسهم في ارتفاع سعر الدولار حيث أن المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية هي: مؤشر داو جونز الصناعي، مؤشر ستانداردز بورز، وناسداك.

– اسعار الفائدة البنكية: تعد من أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار وتحدد تحركاته، ولقد أدى تخفيضها الى 1% إلى تراجع مستمر لسعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى التي تقدم فائدة أعلى.

– وتؤثر تقارير هيئة السوق المفتوح الفدرالية وهي هيئة تجتمع 8 مرات سنوياً لتحديد المستوى الملائم للفوائد البنكية.

– الخزانة الأمريكية: تؤثر تقارير الخزانة الأمريكية بصورة كبيرة على سعر الدولار الأمريكي.

– التطورات السياسية: تؤثر الأحداث السياسية بشكل كبير على الدولار سواء إرتفاعاً أو إنخفاضاً.

– تؤثر التقارير والأخبار التي ينشرها بنك الاحتياطي الفدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بشكل كبير، وهو منظمة مستقلة تقوم بوضع السياسات النقدية للوصول إلى تنمية إقتصادية بعيدة عن مخاطر التضخم وذلك من خلال عمليات رئيسية كعمليات السوق المفتوحة ومعدلات الخصم ومعدلات الفوائد على سندات الخزينة.

– السندات: يعتبر انخفاض سعر السندات بزيادة الطلب عليه وبالتالي تزيد الأرباح السنوية منها، وذلك يعود على الدولار الأمريكي بالفائدة.

نشأة الدولار الأمريكي

ويعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار الأمريكي برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من الذهب، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقييمه بالعملة الأمريكية.