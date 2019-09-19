سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019: تأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في مصر، يرصد لكم موقع مصر 365 سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية حيث تراجع سعر الصرف على مدار الساعات الماضية في العديد من البنوك، وسجل سعر الدولار في مصر بمصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً بقيمة قرش واحد ليصل إلى 16.32 جنيه مصري، بعد تراجعه أمس بنفس القيمة، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك بيريوس عند 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيه للبيع بعد تراجعه بقيمة قرش واحد خلال تعاملات أمس، وفي بنك البركة وثماني بنوك أخرى سجل سعر الشراء للدولار نحو 16.29 جنيه وللبيع 16.39جنيه أما أقل سعر للدولار فهو 16.26 جنيع للشراء في البنك التجري الدولي والبنك المركزي.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

Advertisements

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف ابوظبي افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر 16.32 ج.م سعر الشراء البنك التجاري الدولي أفضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر 16.37 ج.م سعر البيع

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.33 جنيه للشراء مقابل 16.38 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.2900 16.3900 مصرف ابو ظبي 16.3200 16.4200 البنك المصري الخليجي 16.2900 16.3900 البنك الأهلي 16.3000 16.4000 بنك البركة 16.3000 16.4000 البنك العربي الافريقي 16.2800 16.3800 البنك المركزي 16.2630 16.3890 بنك مصر 16.3000 16.4000 بنك بلوم مصر 16.2900 16.3900 كريدي أجريكول 16.2900 16.3900 بنك بيريوس 16.3000 16.4000 المصرف المتحد 16.2700 16.3700 البنك التجاري الدولي 16.2600 16.3600 بنك المشرق 16.2900 16.3900 البنك الأهلي اليوناني 16.2900 16.3900 بنك HSBC 16.2900 16.3900 بنك سايب 16.2800 16.3800

سعر الدولار يتراجع جنيه و 59 قرش منذ بداية 2019

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم 18-9-2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا كبيراً أمام سعر الدولار الأمريكي، حيث فقد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال 2019 مبلغ 1.59 جنيه مصري للدولار الواحد ، وكان متوسط سعر الدولار حيث بدأت تعاملات العام الحالي بـ 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

اقرأ أيضاً: