سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019: تأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في مصر، يرصد لكم موقع مصر 365 سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية حيث تراجع سعر الصرف على مدار الساعات الماضية في العديد من البنوك، وسجل سعر الدولار في مصر بمصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً بقيمة قرش واحد ليصل إلى 16.32 جنيه مصري، بعد تراجعه أمس بنفس القيمة، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك بيريوس عند 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيه للبيع بعد تراجعه بقيمة قرش واحد خلال تعاملات أمس، وفي بنك البركة وثماني بنوك أخرى سجل سعر الشراء للدولار نحو 16.29 جنيه وللبيع 16.39جنيه أما أقل سعر للدولار فهو 16.26 جنيع للشراء في البنك التجري الدولي والبنك المركزي.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

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تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف ابوظبي افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر

16.32 ج.م

سعر الشراء

البنك التجاري الدولي أفضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر

16.37  ج.م

سعر البيع

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.33 جنيه للشراء مقابل 16.38 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.290016.3900
مصرف ابو ظبي16.320016.4200
البنك المصري الخليجي16.290016.3900
البنك الأهلي16.300016.4000
بنك البركة16.300016.4000
البنك العربي الافريقي16.280016.3800
البنك المركزي16.263016.3890
بنك مصر16.300016.4000
بنك بلوم مصر16.290016.3900
كريدي أجريكول16.290016.3900
بنك بيريوس16.300016.4000
المصرف المتحد16.270016.3700
البنك التجاري الدولي16.260016.3600
بنك المشرق16.290016.3900
البنك الأهلي اليوناني16.290016.3900
بنك HSBC16.290016.3900
بنك سايب16.280016.3800

سعر الدولار يتراجع جنيه و 59 قرش منذ بداية 2019

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم 18-9-2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا كبيراً أمام سعر الدولار الأمريكي، حيث فقد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال 2019 مبلغ 1.59 جنيه مصري للدولار الواحد ، وكان متوسط سعر الدولار حيث بدأت تعاملات العام الحالي بـ 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار  على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

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‫27 تعليقات

  1. قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم

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  4. اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.

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  8. تنبيه: معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وهل يفيد الإقتصاد المصري وسعر الدولار في البنوك | مصر 365

  11. تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .

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  12. تنبيه: سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2052016 بالسوق السوداء و الصرافات | مصر 365
  13. تنبيه: سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2016 في مصر الان بالصرافات والسوق السوداء | مصر 365
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