سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020: سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر، ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بقيمة 3 قروش وصولاً الي 16,28 جنيه للشراء و 16,38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنوك لليوم السابع علي التوالي، وسجل 16,13 جنيه للشراء و16,23 جنيه للبيع ، كأعلي سعر في البنوك التالية “الكويت الوطني و المصرف العربي الدولي، مصر ايران للتنمية، كريدي اجريكول، قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، عودة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي، التعمير والاسكان، مصرف ابوظبي، بيريوس”.

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر والسوق السوداء، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء والصرافات، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لـ سعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي، و سعر الدولار اليوم في السوق الموازي.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

أعلى سعر للشراء: 16.13

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.21

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك قناة السويس 16.13 16.23 بنك بيريوس 16.13 16.23 بنك التعمير والإسكان 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 المصري لتنمية الورادات 16.13 16.23 بنك عودة 16.13 16.23 بنك HSBC 16.13 16.23 المصرف العربي الدولي 16.13 16.23 مصر إيران للتنمية 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 البنك المصري الخليجي 16.13 16.23 البنك العربي الافريقي 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 بنك البركة 16.13 16.23 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 البنك المركزي 16.115 16.247 المصرف المتحد 16.11 16.21 البنك الأهلي 16.11 16.21 بنك مصر 16.11 16.21

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي شراء بيع ١٦.٢٨ ١٦.٣٨

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سعر الدولار اليوم

أخر تحركات سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في بنك الأسكندرية و المصرف العربي الدولي عند 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصرعند 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند الي 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي و كريدي اجريكول عند 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وعملت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية على وضع خطة لتحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الورقة الخضراء وهي الدولار الأمريكي، ونجحت الخطة في أن يكسر الجنيه المصري حاجة الـ17 جنيه ثم حاجز الـ16 جنيه في سلسلة من التراجعات التي تشهدها العملة الأمريكية، ليعود الدولار مرة أخرى للارتفاع بعد أن وصل إلى 15 جنيها.

ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر.

ووضعت مصر خطة اقتصادية شاملة لتحسين وضع الاقتصاد المصري تنتهي هذه الخطة في عام 2030، وتستهدف النهوض بقيمة الجنيه المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.

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رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.