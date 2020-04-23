سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2020 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2020 في مصر، استقر سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء، وسجل سعر الدولار اليوم 15,72 جنيه للشراء كأعلي سعر بالبنوك في مصرف أبوظبي الإسلامي، وواصل سعر الدولار اليوم استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 15,68 جنيه للشراء و 15,78 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والبركة وبلوم عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

ويقدم “مصر 365” أخر تحديث لسعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر والسوق السوداء، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء والصرافات، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لسعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي والسوق الموازي.

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تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

مصرف أبوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 15.72 ج.م سعر الشراء البنك الأهلي أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 15.78 ج.م سعر البيع

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جدول أسعار الدولار بالبنوك والموازي.



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سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 15,80 جنيه للشراء و 15,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

وجاء تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الحكومة كشفت عن الأسباب التي تدفع الجنيه إلى التحسن التدريجي والمتواصل أمام العملة الأمريكية، حيث جاء التقرير مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وأشار أيضاً إلى انخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أشار التقرير إلى مؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال الربع الأول للعام المالي الحالي وصولاً إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، حتى بلغت 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14%.

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سعر الدولار اليوم

وارتفع حجم الاحتياطى الأجنبى، لدى البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وارتفع الجنيه المصري، والذي كان قد تم تحرير سعر صرفه في أواخر عام 2016 نتيجة حدوث أزمة بالعملات الأجنبية، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.