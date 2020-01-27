سعر الدولار اليوم الاثنين 27 يناير 2020: احدث اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

Advertisements

سعر الدولار اليوم الاثنين 27 يناير 2020، واصل سعر الدولار اليوم إنخفاضه أمام الجنيه المصري، حيث تراجع سعر الدولار اليوم تراجعا جديداً، حيث هبط سعر الدولار اليوم في العديد من البنوك المصرية ليسجل الدولار أعلى سعر له وهو 15.78 ببنك المشرق.

ويذكر أن قيمة تراجع سعر الدولار منذ بداية 2019 قد بلغت ما يقرب من جنيهان و 9 قروش بنسبة تراجع تتخطى 11.7%، ويأتي تراجع سعر الدولار نتيجة تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من الاستثمار والسياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج إلى جانب التصدير في ظل تراجع قيمة الواردات، وشهدت الأسابيع الماضية تدفقات كبيرة بالنقد الأجنبي على أدوات الدين الحكومية من صناديق الاستثمار الدولية.

Advertisements

ويقدم “مصر 365” أخر تحديث لسعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر والسوق السوداء، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء والصرافات، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لسعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي والسوق الموازي.

سعر الدولار اليوم | توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى طالع هذا التقرير : “الإيكونوميست”: تقلبات حادة في سعر الجنيه واستقرار سعره في 2024.

وقال خبير اقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت الزيادة نحو 150% منذ 2013، بفضل زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج إلى جانب انتعاش القطاع السياحي بشكل كبير، بجانب زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الخارج، منح الاقتصاد زيادة كبيرة في العملة الصعبة : خبير اقتصادي يتوقع انخفاض العملة المصرية أمام الدولار لـ13 جنيها .

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

بنك المشرق أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 15.78 ج.م سعر الشراء البنك التجاري الدولي أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 15.83 ج.م سعر البيع

Advertisements

جدول أسعار الدولار بالبنوك والموازي.



Advertisements

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

تراجع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء إلى 15,77 جنيه للشراء و 15,85 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

وارتفع الجنيه المصري، والذي كان قد تم تحرير سعر صرفه في أواخر عام 2016 نتيجة حدوث أزمة بالعملات الأجنبية، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري هو من أفضل العملات أداءً في العالم خلال العام المنصرم 2019، وكسر سعر الدولار حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

Advertisements

اقرأ أيضاً:

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.