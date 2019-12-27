سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019: أسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، سجل سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبي 16.00 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بختام تعاملات أمس في السوق السوداء 16.03 جنيه للشراء و 16.08 جنية للبيع ، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

ويذكر أن سعر الدولار تراجع بنسبة 10.1% أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في البنك الأهلي 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع مقابل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

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وقال محللون ببنوك الاستثمار أن هذا التحسن في سعر صرف الجنيه يرجع إلى عدة عوامل، أهمها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، إلى جانب انتعاش السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت، في وقت سابق، بأن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 12.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2018. وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج من المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

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سعر الدولار اليوم فى البنوك

مصرف ابو ظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 16.01 ج.م سعر الشراء البنك المصري الخليجي أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 16.08 ج.م سعر البيع

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جدول أسعار الدولار بالبنوك والموازي.



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سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

تراجع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بقيمة قرشين ليصل إلى 16,03 جنيه للشراء و 16,08 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.

تحديث دوري لـ سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، بالاضافة الى سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وسعر الدولار في الصرافات ، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لسعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي والسوق الموازي .

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تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم | توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى طالع هذا التقرير : “الإيكونوميست”: تقلبات حادة في سعر الجنيه واستقرار سعره في 2024.

وقال خبير اقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت الزيادة نحو 150% منذ 2013، بفضل زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج إلى جانب انتعاش القطاع السياحي بشكل كبير، بجانب زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الخارج، منح الاقتصاد زيادة كبيرة في العملة الصعبة : خبير اقتصادي يتوقع انخفاض العملة المصرية أمام الدولار لـ13 جنيها .