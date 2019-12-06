سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول وقناة السويس والبركة والتنمية الصناعية والكويت الوطني وعودة واتش اس بي سي والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات والتعمير والاسكان ومصر ايران للتنمية والمصرف المتحد وسايب ليصل عند 16,08 جنيه للشراء و 16,18 جنيه للبيع ، وارتفع ايضاً سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية ليصل الي 16,06 و 16,16 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي بقيمة قرش واحد ليصل إلى 16,09 جنيه للشراء و 16,19 جنيه للبيع.

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بينما تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد فى بنك بيريوس ليصل عند 16,08 جنيه للشراء و 16,18 جنيه للبيع.

تحديث دوري لـ سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، بالاضافة الى سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وسعر الدولار في الصرافات ، ويقدم موقع “مصر 365” تغطية شاملة ولحظية لسعر الدولار اليوم بالسوق المحلي الرسمي والسوق الموازي .

سعر الدولار اليوم فى البنوك

مصرف أبوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 16.09 ج.م سعر الشراء بنك الأسكندرية أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 16.16 ج.م سعر البيع

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جدول أسعار الدولار بالبنوك والموازي.



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سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء عند 16,12 جنيه للشراء و 16,17 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.

سعر الدولار اليوم | توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى طالع هذا التقرير : “الإيكونوميست”: تقلبات حادة في سعر الجنيه واستقرار سعره في 2024.

وقال خبير اقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت الزيادة نحو 150% منذ 2013، بفضل زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج إلى جانب انتعاش القطاع السياحي بشكل كبير، بجانب زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الخارج، منح الاقتصاد زيادة كبيرة في العملة الصعبة : خبير اقتصادي يتوقع انخفاض العملة المصرية أمام الدولار لـ13 جنيها .