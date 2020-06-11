سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 بالبنوك والسوق السوداء، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء، ونقدم لحضراتكم احدث اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري، من خلال متابعة مستمرة لـ سعر الريال السعودي اليوم من خلال متابعة موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي اليوم خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك، احدث اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصرية.

ويقدم موقع مصر 365 أحدث أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في مختلف البنوك العاملة، بسوق الصرافة المصرية تبعاً لآخر البيانات والإحصاءات الصادرة عن تعاملات البنوك اليومية، كما يتم ملاحظة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري ملاحظة لحظية تبعاً لأحداث البيانات المعلن عن من البنوك المصرية.

نعرض سعر الريال السعودي اليوم بالسوق الرسمي والسوق السوداء، حيث يشهد سعر الريال السعودي اليوم، حالة من عدم الاستقرار، مقابل العملة المصرية “الجنيه” خلال الفترة الراهنة، بسبب توفر الريال السعودي بالقدر المطلوب، داخل سوق الصرافة المصري، حيث أن الريال السعودي مثل سائر العملات تتحكم فيه سياسة العرض والطلب.

سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.292

بنك التعمير والإسكان

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.33 البنك المركزي 4.296 4.332 المصرف العربي الدولي 4.296 4.323 بنك قناة السويس 4.285 4.33 كريدي أجريكول 4.281 4.329 بنك بيريوس 4.247 4.325 المصري لتنمية الورادات 4.229 4.325 البنك التجاري الدولي 4.223 4.326 مصر إيران للتنمية 4.222 4.336 بنك الاسكندرية 4.212 4.323 البنك الأهلي 4.209 4.323 بنك مصر 4.209 4.324 بنك البركة 4.204 4.362 البنك المصري الخليجي 4.203 4.331 بنك عودة 4.197 4.329 البنك العربي الافريقي 4.192 4.337 مصرف ابو ظبي 4.181 4.329 المصرف المتحد 4.159 4.328 بنك التعمير والإسكان 4.137 4.292

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢١ ٤.٢٤

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سعر الريال السعودي اليوم

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعًا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصرى، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018- 2019.

نشأة الريال السعودي

كان الريال السعودي قديماً عبارة عن صكوك وعملات فضية، كانت تستخدم بالتجارة العالمية بشكل دائم منذ الإصدار الأول له خلال عام 1741، ويعود تاريخ الريال السعودي إلى بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بعد تحويل السعودية من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى مسمى المملكة العربية السعودية، بمرسوم ملكي حمل رقم “2716” في تاريخ 7 جمادى الأولى لعام 1351 الموافق 22 من شهر سبتمبر عام 1932م.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي يعد العملة الأساسية للمملكة العربية السعودية، حيث يتكون الريال السعودية الواحد من 100 هللة، يتم إصدار العملة السعودية “الريال” من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب، لهذا يعد تحويل الريال السعودي ممكناً إلى العملات الأجنبية الأخرى، دون أي قيود على عمليات التحويل، حيث يعادل الدولار ما يقرب من 3.75 ريال سعودي، والريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال منذ عام 1986.

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أسباب الإقبال على شراء الريال السعودي بمصر

يهتم المصريين بمتابعة سعر صرف الريال السعودي اليومية، بسبب اهتمام فئة كبرى من المجتمع المصري بأداء مناسك الحج والعمرة، وخصوصا خلال الوقت الراهن مع بداية موسم العمرة الجديدة، وفتح بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، حيث يقوم العديد من المصريين الراغبين في أداء شعائر العمرة، في تحويل عملاتهم من العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال”، قبل سفرهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

تعد فترة أداء موسمي الحج والعمر من أكثر الفترات طلباً على الريال السعودي داخل سوق الصرافة المصري، حيث يزيد طلب المصريين على تحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى الريال السعودي قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد بدأ التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي، على بدء موسم العمرة الجديد للعام الراهن 2019 عبر بوابة العمرة الإلكترونية.

يهتم أيضاً المصريين العاملين في الخارج وبالتحديد المصريين العاملين في أراضي المملكة العربية السعودية، بسعر صرف الريال السعودي، حيث يقومون بتحويل رواتبهم وأموالهم المدخرة من الخارج لأراضي الدولة المصرية، ليتم بعدها تحويل الريال السعودي إلى العملة المصرية، ولهذا ترغب العديد من الأسر المصرية في معرفة أفضل سعر صرف للريال السعودي، في البنوك العاملة بالسوق المصرية من أجل تحويل الريال السعودي إلى العملة المصرية.