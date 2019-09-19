سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
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تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في البنوك، تشهد تراجعاً في أغلب البنوك مع استقرار السعر في 5 بنوك فقط، وقد سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.343 جنيه في بنك بلوم كأعلى سعر للشراء في البنوك المصرية وسجل كذلك نحو 4.00 جنيه كأقل سعر للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”.

ويتراوح سعر الريال في البنوك المصرية من 4.27 جنيه إلى 4.33 جنيه للشراء حيث أن الإختلاف بين البنوك طفيف للغاية لا يتعدى الثلاث قروش من بنك لآخر.

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احدث اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

بنك بلوم مصر افضل بنك تبيع له الريال السعودي بسعر.

4.343 ج.م.

سعر الشراء.

بنك سايب افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر

4.00 ج.م.

سعر البيع.

سعر الريال اليوم في البنوك

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سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.31904.3770
البنك-المصري-الخليجي4.33504.3700
البنك-الأهلي4.32904.3720
بنك-البركة4.27604.4070
البنك-العربي-الافريقي4.31504.3660
البنك-المركزي4.33504.3690
بنك-مصر4.32904.3720
بنك-بلوم-مصر4.34304.3700
كريدي-أجريكول4.32104.3690
بنك-بيريوس4.32404.3720
المصرف-المتحد4.31004.3650
البنك-التجاري-الدولي4.31804.3620
بنك-المشرق4.32404.3700
بنك-HSBC4.34004.3700
بنك-سايب4.32004.0000
البنك-الأهلي-اليوناني4.31804.3800

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,38 جنيها للشراء مقابل 4,40 جنيهًا للبيع .

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنوك، حيث يقدم كل بنك سعر مختلف للريال السعودي طبقاً لقواعد وأسس داخلية للبنك فعلى سبيل المثال إذا كان البنك يحتاج إلى الريال السعودي يقوم برفع سعر الشراء لكي يجذب هؤلاء الذين يريدون تغيير الريال بعملة أخرى أو بالجنيه المصري وفي حال كان لا يحتاج إلى الريال يقوم بخفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مع الالتزام بقيمة العملة الأساسي.

نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في كافة بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل عام، كما توجد جالية مصرية كبري تعمل في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

أسباب اهتمام المصريين بمتابعة سعر الريال السعودي

يهتم العديد من المصريين بشكل كبير بسعر صرف الريال السعودي بشكل يومي، ولعل من أهم تلك الأسباب التي تدفع المصريين إلى الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي، إلى اهتمام المصريين بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث يقوم المصريين قبل السفر إلى أراضي المملكة بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر، إلى جانب أن العديد من المواطنين المصريين يعملون في الخارج في السعودية، ويرغبون في معرفة قيمة الراتب قبل أن يعلنون عن قبولهم لتلك الوظائف.

ويزيد طلب المصريين على شراء الريال السعودي قبل السفر من أجل أداء مناسك الحج، أو أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، وتعد الفترة الراهنة من أكبر الفترات التي يزيد فيها الطلب على الريال السعودي، فيتأثر سعر الريال في مصر لسياسة العرض والطلب.

يجدر هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي قد تم إصداره لأول مرة خلال عام 1741م، حيث أن العملة السعودية كانت خلال تلك الفترة يتم صناعتها من المعادن، وخلال عام 1953م، تم صدور أول عملة خاصة بالريال السعودية ورقية، وكانت من فئة 10 ريال وعرفت تلك العملة خلال تلك الفترة “إيصالات الحج”، وتم طباعة العديد من الريال السعودية بالعديد من الفئات خلال حكم الملك “فهد بن عبدالعزيز آل سعود”، كما تم طباعة فئة الـ 500 ريال سعودي بصورة الملك عبدالعزيز آل سعود.

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