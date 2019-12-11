سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، تراجع سعر الذهب امس بقيمة 5 جنيه للجرام على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وذلك بسبب التراجع الجديد الذي طرأ على أسعار الذهب عالمياً، خاصةً وأن سعر الذهب في مصر يتأثر في المقام الأول بأسعار أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي، ليُسجل عيار 24 في أحدث تقارير ما بين 751 إلى 753 جنيه للجرام الواحد.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 760.79 جنيه $47.08 سعر الذهب عيار 22 697.40 جنيه $43.16 اسعار الذهب عيار 21 665.71 جنيه $41.20 اسعار الذهب عيار 18 570.60 جنيه $35.31 سعر الذهب عيار 14 443.80 جنيه $27.46 سعر الذهب عيار 12 380.40 جنيه $23.54 سعر الذهب عيار 9 285.30 جنيه $17.66 اسعار أوقية الذهب 23,661 جنيه $1,464 اسعار جنيه الذهب 5,326 جنيه $329.57 اسعار كيلو الذهب 760,791 جنيه $47,080

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 10 ديسمبر 761.62 666.44 9 ديسمبر 758.20 663.44 7 ديسمبر 758.20 663.44 6 ديسمبر 758.56 663.75 5 ديسمبر 766.24 670.47 4 ديسمبر 764.70 669.13 3 ديسمبر 766.01 670.27 2 ديسمبر 757.55 662.87 1 ديسمبر 759.42 664.51 30 نوفمبر 759.42 664.51 29 نوفمبر 759.34 664.44 28 نوفمبر 754.87 660.52 27 نوفمبر 754.68 660.36 26 نوفمبر 758.50 663.71 25 نوفمبر 755.57 661.14 24 نوفمبر 757.20 662.56 23 نوفمبر 757.28 662.63 22 نوفمبر 758.18 663.42 21 نوفمبر 759.43 664.51 20 نوفمبر 762.83 667.49 19 نوفمبر 762.53 667.23 18 نوفمبر 763.62 668.19

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.