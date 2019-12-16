سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019: أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، ارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 2 جنيه للجرام على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 757 إلى 759 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 664 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 569 جنية.
ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.
سعر الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|757 إلى 759
|عيار 22
|694 إلى 696
|عيار 21
|662 إلى 664
|عيار 18
|567 إلى 569
|عيار 14
|441 إلى 443
|عيار 12
|378 إلى 379
|الاونصة
|23,529 إلى 23,600
|الجنيه الذهب
|5,296 إلى 5,312
|الكيلو
|756,571 إلى 758,857
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|14 ديسمبر
|765.40
|669.74
|14 ديسمبر
|765.40
|669.74
|13 ديسمبر
|765.73
|670.03
|12 ديسمبر
|762.11
|666.86
|11 ديسمبر
|766.36
|670.58
|10 ديسمبر
|761.62
|666.44
|9 ديسمبر
|758.20
|663.44
|7 ديسمبر
|758.20
|663.44
|6 ديسمبر
|758.56
|663.75
|5 ديسمبر
|766.24
|670.47
|4 ديسمبر
|764.70
|669.13
|3 ديسمبر
|766.01
|670.27
|2 ديسمبر
|757.55
|662.87
|1 ديسمبر
|759.42
|664.51
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.
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