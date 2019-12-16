سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019: أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، ارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 2 جنيه للجرام على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 757 إلى 759 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 664 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 569 جنية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24757 إلى 759
عيار 22694 إلى 696
عيار 21662 إلى 664
عيار 18567 إلى 569
عيار 14441 إلى 443
عيار 12378 إلى 379
الاونصة23,529 إلى 23,600
الجنيه الذهب5,296 إلى 5,312
الكيلو756,571 إلى 758,857
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

 

اليومعيار 24عيار 21
14 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
13 ديسمبر765.73670.03
12 ديسمبر762.11666.86
11 ديسمبر766.36670.58
10 ديسمبر761.62666.44
9 ديسمبر758.20663.44
7 ديسمبر758.20663.44
6 ديسمبر758.56663.75
5 ديسمبر766.24670.47
4 ديسمبر764.70669.13
3 ديسمبر766.01670.27
2 ديسمبر757.55662.87
1 ديسمبر759.42664.51
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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