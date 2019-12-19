سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019: أسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، تراجع سعر الذهب اليوم بقيمة 5 جنيه للجرام على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 752 إلى 754 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 660 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 566 جنية ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5280 جنية.
ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.
سعر الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|752 إلى 754
|عيار 22
|689 إلى 691
|عيار 21
|658 إلى 660
|عيار 18
|564 إلى 566
|عيار 14
|439 إلى 440
|عيار 12
|376 إلى 377
|الاونصة
|23,387 إلى 23,458
|الجنيه الذهب
|5,264 إلى 5,280
|الكيلو
|752,000 إلى 754,286
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|17 ديسمبر
|761.04
|665.92
|16 ديسمبر
|762.16
|666.91
|15 ديسمبر
|765.40
|669.74
|14 ديسمبر
|765.40
|669.74
|14 ديسمبر
|765.40
|669.74
|13 ديسمبر
|765.73
|670.03
|12 ديسمبر
|762.11
|666.86
|11 ديسمبر
|766.36
|670.58
|10 ديسمبر
|761.62
|666.44
|9 ديسمبر
|758.20
|663.44
|7 ديسمبر
|758.20
|663.44
|6 ديسمبر
|758.56
|663.75
|5 ديسمبر
|766.24
|670.47
|4 ديسمبر
|764.70
|669.13
|3 ديسمبر
|766.01
|670.27
|2 ديسمبر
|757.55
|662.87
|1 ديسمبر
|759.42
|664.51
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.
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