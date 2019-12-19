سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019: أسعار الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، تراجع سعر الذهب اليوم بقيمة 5 جنيه للجرام على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 752 إلى 754 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 660 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 566 جنية ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5280 جنية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24752 إلى 754
عيار 22689 إلى 691
عيار 21658 إلى 660
عيار 18564 إلى 566
عيار 14439 إلى 440
عيار 12376 إلى 377
الاونصة23,387 إلى 23,458
الجنيه الذهب5,264 إلى 5,280
الكيلو752,000 إلى 754,286
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
17 ديسمبر761.04665.92
16 ديسمبر762.16666.91
15 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
13 ديسمبر765.73670.03
12 ديسمبر762.11666.86
11 ديسمبر766.36670.58
10 ديسمبر761.62666.44
9 ديسمبر758.20663.44
7 ديسمبر758.20663.44
6 ديسمبر758.56663.75
5 ديسمبر766.24670.47
4 ديسمبر764.70669.13
3 ديسمبر766.01670.27
2 ديسمبر757.55662.87
1 ديسمبر759.42664.51
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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