سعر الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد تراجعه بقيمة 1 جنيه للجرام في ختام تعاملات أمس، على كافة أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 751 إلى 753 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 659 جنيه، واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 565 جنية، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5272 جنية.

وشهد سعر الذهب عدة تراجعات في السوق المحلي مع استقرار سعر الذهب عالميا، وذلك بعد انخفاض أسعار الدولار في مصر دون مستويات 16 جنيه لأول مرة منذ عامين، وإن كانت قد ارتفعت مؤخرا مع أنباء عن قيام مجلس الشيوخ بخطوات بعزل ترامب ليصعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل سعر أوقية الذهب إلى 1476.69 دولار.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.60 جنيه $47.53 سعر الذهب عيار 22 699.05 جنيه $43.57 اسعار الذهب عيار 21 667.29 جنيه $41.59 اسعار الذهب عيار 18 571.96 جنيه $35.65 سعر الذهب عيار 14 444.85 جنيه $27.73 سعر الذهب عيار 12 381.30 جنيه $23.77 سعر الذهب عيار 9 285.98 جنيه $17.82 اسعار أوقية الذهب 23,717 جنيه $1,478 اسعار جنيه الذهب 5,338 جنيه $332.72 اسعار كيلو الذهب 762,599 جنيه $47,531

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.73 670.03 12 ديسمبر 762.11 666.86 11 ديسمبر 766.36 670.58 10 ديسمبر 761.62 666.44 9 ديسمبر 758.20 663.44 7 ديسمبر 758.20 663.44 6 ديسمبر 758.56 663.75 5 ديسمبر 766.24 670.47 4 ديسمبر 764.70 669.13 3 ديسمبر 766.01 670.27 2 ديسمبر 757.55 662.87 1 ديسمبر 759.42 664.51

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.