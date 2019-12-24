سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019: ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، ارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 7 جنيه للجرام، على كافة أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 759 إلى 761 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 666 جنيه، واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 571 جنية، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5328 جنية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 769.08 جنيه $47.94 سعر الذهب عيار 22 705.00 جنيه $43.94 اسعار الذهب عيار 21 672.97 جنيه $41.94 اسعار الذهب عيار 18 576.82 جنيه $35.95 سعر الذهب عيار 14 448.64 جنيه $27.96 سعر الذهب عيار 12 384.54 جنيه $23.97 سعر الذهب عيار 9 288.41 جنيه $17.98 اسعار أوقية الذهب 23,919 جنيه $1,491 اسعار جنيه الذهب 5,384 جنيه $335.56 اسعار كيلو الذهب 769,085 جنيه $47,936

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.