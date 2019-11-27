سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، شهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب، تحديث دوري لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ويقدم موقع “مصر 365” أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر، وأخر تطورات سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى سعر الذهب المحلي بمصر وعرض سعر الذهب اليوم عيار 18، وسعر الذهب اليوم عيار 21، وسعر الذهب عيار 24، بالإضافة إلى عرض سعر أوقية الذهب، وعرض سعر الجنيه الذهب، ويزيد إقبال العديد من الراغبين في ادخار واستثمار أموالهم على شراء المقتنيات الذهبية باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار والادخار.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 761.94 جنيه $47.23 سعر الذهب عيار 22 698.45 جنيه $43.30 اسعار الذهب عيار 21 666.71 جنيه $41.33 اسعار الذهب عيار 18 571.46 جنيه $35.42 سعر الذهب عيار 14 444.47 جنيه $27.55 سعر الذهب عيار 12 380.97 جنيه $23.62 سعر الذهب عيار 9 285.73 جنيه $17.71 اسعار أوقية الذهب 23,696 جنيه $1,469 اسعار جنيه الذهب 5,334 جنيه $330.63 اسعار كيلو الذهب 761,941 جنيه $47,232

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 26 نوفمبر 758.50 663.71 25 نوفمبر 755.57 661.14 24 نوفمبر 757.20 662.56 23 نوفمبر 757.28 662.63 22 نوفمبر 758.18 663.42 21 نوفمبر 759.43 664.51 20 نوفمبر 762.83 667.49 19 نوفمبر 762.53 667.23 18 نوفمبر 763.62 668.19

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الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

انخفضت أسعار الذهب العالمية، أمس لأدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، مخترقة مستوى الدعم الفني بسبب إقبال المستثمرين على المخاطرة الذي عمل على إبقاء مؤشرات الأسهم الأمريكية قرب مستويات مرتفعة، بينما يترقب العديد من المستثمرين أنباء عن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت سعر الذهب الفورية تراجع بنسبة مئوية تصل إلى 0.1% إلى مستوى 1456.98 دولار للأونصة خلال أواخر جلسة التداول، بعدما لامس سعر الذهب أدنى مستوياته منذ الـ 5 من شهر أغسطس السابق لعام 2019.

وانخفضت أيضاً العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.4%، لتبلغ عند التسوية ما يقرب من 1457.10 دولار أمريكي، فيما تعافت الأسهم الأمريكية من مستويات منخفضة للتحول لأقرب مستوياته المرتفعة التي سجلتها خلال الأسبوع السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا إلى الوقت الراهن حذرين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعدما قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إن الصين تريد أن تبرم صفقة بأكثر مما هو متوقع.