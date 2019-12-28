سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 بمحلات الصاغة في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، استقر سعر الذهب اليوم، على كافة أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ما بين 766 إلى 768 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 672 جنيه، واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 576 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5376 جنية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 779.82 جنيه $48.62 سعر الذهب عيار 22 714.84 جنيه $44.57 اسعار الذهب عيار 21 682.36 جنيه $42.54 اسعار الذهب عيار 18 584.87 جنيه $36.46 سعر الذهب عيار 14 454.89 جنيه $28.36 سعر الذهب عيار 12 389.91 جنيه $24.31 سعر الذهب عيار 9 292.43 جنيه $18.23 اسعار أوقية الذهب 24,252 جنيه $1,512 اسعار جنيه الذهب 5,459 جنيه $340.33 اسعار كيلو الذهب 779,816 جنيه $48,617

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.