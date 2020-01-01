سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2020: ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم بشكل مفاجئ بقيمة 7 جنيه، مقارنة بأسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، على كافة أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا وصولاً الي 1522 دولار للأوقية، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 777 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 680 جنيه، وارتفع ايضاً سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 583 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5440 جنية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه سعر الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بحسب رويترز.

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وبلغ سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر الماضي عند 1525.20 دولار، وارتفع 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.

وارتفع سعر الذهب نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.91 جنيه $48.94 سعر الذهب عيار 22 719.51 جنيه $44.86 اسعار الذهب عيار 21 686.81 جنيه $42.82 اسعار الذهب عيار 18 588.69 جنيه $36.70 سعر الذهب عيار 14 457.87 جنيه $28.55 سعر الذهب عيار 12 392.46 جنيه $24.47 سعر الذهب عيار 9 294.34 جنيه $18.35 اسعار أوقية الذهب 24,411 جنيه $1,522 اسعار جنيه الذهب 5,495 جنيه $342.58 اسعار كيلو الذهب 784,911 جنيه $48,939

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.