قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، ارتفع سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة بمصر بقيمة 8 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعه أمس وعودة الارتفاع للذهب عالميا، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 21 من 797 إلى 805 جنيه للجرام، ووصل الذهب اليوم عيار 18 الي 690 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر 920 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6440 جنيها. سعر أونصة الذهب سجلت ارتفاع ملحوظ اليوم لتصعد إلى 1840 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار أمس، وتشير التوقعات إلى مزيد من الصعود فى سعر الذهب عالميا خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، وكذلك فإن هبوط الدولار تسبب فى ارتفاع الذهب نتيجة خفض تكلفة حيازة المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

اقرأ أيضاً:

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 925.87 جنيه $59.24 سعر الذهب عيار 22 848.72 جنيه $54.31 اسعار الذهب عيار 21 810.16 جنيه $51.84 اسعار الذهب عيار 18 694.42 جنيه $44.43 سعر الذهب عيار 14 540.10 جنيه $34.56 سعر الذهب عيار 12 462.94 جنيه $29.62 سعر الذهب عيار 9 347.20 جنيه $22.22 اسعار أوقية الذهب 28,795 جنيه $1,843 اسعار جنيه الذهب 6,481 جنيه $414.72 اسعار كيلو الذهب 925,872 جنيه $59,244

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 2 فبراير 929.30 813.16 1 فبراير 940.71 823.14 31 يناير 934.54 817.74 30 يناير 933.96 817.24 29 يناير 931.95 815.47 28 يناير 931.69 815.25 27 يناير 931.21 814.83 26 يناير 936.56 819.51 25 يناير 938.02 820.79 24 يناير 938.83 821.49

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب من أهم العوامل التي ترسم معالم الاقتصاد العالمي ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الاقتصادي العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط عالميا ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزي المصري إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى أسعار الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

سعر الدولار الأمريكي : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

كمية الطلب على الذهب في أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .