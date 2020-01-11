سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2020، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل كبير بعد تراجع سعره عالمياً، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 688 جنيه، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 590 جنيه، على خلفية هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 19 جنيهًا، وأن سعر الأوقية تراجع نتيجة الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24797.82 جنيه$49.87
سعر الذهب عيار 22731.34 جنيه$45.72
اسعار الذهب عيار 21698.11 جنيه$43.64
اسعار الذهب عيار 18598.37 جنيه$37.40
سعر الذهب عيار 14465.40 جنيه$29.09
سعر الذهب عيار 12398.91 جنيه$24.94
سعر الذهب عيار 9299.18 جنيه$18.70
اسعار أوقية الذهب24,812 جنيه$1,551
اسعار جنيه الذهب5,585 جنيه$349.11
اسعار كيلو الذهب797,817 جنيه$49,871
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
9 يناير797.82698.11
8 يناير805.38704.72
7 يناير812.78711.20
6 يناير807.92706.95
5 يناير800.95700.85
4 يناير800.95700.85
3 يناير799.14699.26
2 يناير788.28689.76
1 يناير783.11685.24
31 ديسمبر783.68685.74
30 ديسمبر781.66683.97
29 ديسمبر779.75682.30
28 ديسمبر779.75682.30
27 ديسمبر779.10681.73
26 ديسمبر779.82682.36
25 ديسمبر774.61677.80
24 ديسمبر774.46677.67
23 ديسمبر766.87671.02
22 ديسمبر762.95667.60
21 ديسمبر762.95667.60
20 ديسمبر762.60667.29
19 ديسمبر763.60668.16
18 ديسمبر762.23666.96
17 ديسمبر761.04665.92
16 ديسمبر762.16666.91
15 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
13 ديسمبر765.40669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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