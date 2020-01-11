سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2020، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل كبير بعد تراجع سعره عالمياً، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 688 جنيه، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 590 جنيه، على خلفية هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 19 جنيهًا، وأن سعر الأوقية تراجع نتيجة الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 797.82 جنيه $49.87 سعر الذهب عيار 22 731.34 جنيه $45.72 اسعار الذهب عيار 21 698.11 جنيه $43.64 اسعار الذهب عيار 18 598.37 جنيه $37.40 سعر الذهب عيار 14 465.40 جنيه $29.09 سعر الذهب عيار 12 398.91 جنيه $24.94 سعر الذهب عيار 9 299.18 جنيه $18.70 اسعار أوقية الذهب 24,812 جنيه $1,551 اسعار جنيه الذهب 5,585 جنيه $349.11 اسعار كيلو الذهب 797,817 جنيه $49,871

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 9 يناير 797.82 698.11 8 يناير 805.38 704.72 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.