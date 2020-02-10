سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في مصر، استقر سعر الذهب اليوم في مصر، مع ثبات في سعر الذهب ببورصة الذهب العالميه ، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 688 جنيهًا للجرام ، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 590 جنيه، واستقر أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 786 جنيه.

وأرجع خبراء ثبات سعر الذهب إلى الإجازة الأسبوعية في بورصة الذهب العالمية لعدم وجود تداولات اليوم مع استقرار الأسعار أمس وسط تباين في التعاملات نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 796.00 جنيه $50.51 سعر الذهب عيار 22 729.67 جنيه $46.31 اسعار الذهب عيار 21 696.51 جنيه $44.20 اسعار الذهب عيار 18 597.01 جنيه $37.89 سعر الذهب عيار 14 464.33 جنيه $29.47 سعر الذهب عيار 12 398.00 جنيه $25.26 سعر الذهب عيار 9 298.50 جنيه $18.94 اسعار أوقية الذهب 24,756 جنيه $1,571 اسعار جنيه الذهب 5,572 جنيه $353.61 اسعار كيلو الذهب 795,997 جنيه $50,514

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 7 فبراير 796.00 696.51 6 فبراير 794.43 695.14 5 فبراير 790.55 691.75 4 فبراير 790.10 691.35 3 فبراير 801.91 701.69 2 فبراير 807.53 706.60 1 فبراير 807.53 706.60 30 يناير 801.61 701.42 29 يناير 801.04 700.93 28 يناير 796.93 697.33 27 يناير 804.08 703.59 26 يناير 798.94 699.09 25 يناير 798.94 699.09 24 يناير 798.80 698.97 23 يناير 792.32 693.30 22 يناير 792.74 693.66 21 يناير 792.07 693.08 20 يناير 791.73 692.78 19 يناير 792.80 693.71 18 يناير 792.80 693.91 17 يناير 792.77 693.69 16 يناير 790.87 692.03 15 يناير 793.97 694.74 14 يناير 790.09 691.34 13 يناير 793.56 694.38 12 يناير 804.03 703.54 11 يناير 804.03 703.54

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.