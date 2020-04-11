سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

Advertisements
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 15 جنيه لجرام الذهب عيار 24، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 833 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 729 جنيه بارتفاع قدره 16 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 625 جنيه بارتفاع قدره 14 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5728 جنيها.

وعالمياً ارتفع سعر الذهب اليوم إلى ذروته في أسبوع إثر ارتفاع الطلب على الملاذ الأمن بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1655.10 دولار.

وقفز سعر الذهب اليوم إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.


وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

Advertisements

اقرأ أيضاً:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24839.75 جنيه$53.32
سعر الذهب عيار 22769.77 جنيه$48.87
اسعار الذهب عيار 21734.80 جنيه$46.65
اسعار الذهب عيار 18629.82 جنيه$39.99
سعر الذهب عيار 14489.86 جنيه$31.10
سعر الذهب عيار 12419.87 جنيه$26.66
سعر الذهب عيار 9314.91 جنيه$19.99
اسعار أوقية الذهب26,116 جنيه$1,658
اسعار جنيه الذهب5,878 جنيه$373.21
اسعار كيلو الذهب839,747 جنيه$53,315
Advertisements

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

 

اليومعيار 24عيار 21
6 إبريل841.46736.29
5 إبريل822.13719.38
4 إبريل822.13719.38
3 إبريل821.06718.45
2 إبريل815.29713.40
1 إبريل807.30706.41
31 مارس798.43698.65
30 مارس823.82720.86
29 مارس816.56714.51
28 مارس822.52719.72
27 مارس823.82720.86
26 مارس822.88720.04
25 مارس816.85714.76
24 مارس754.73660.40
23 مارس786.69688.37
22 مارس754.73660.40
21 مارس754.73660.40
20 مارس759.32664.42
19 مارس746.84653.50
18 مارس753.36659.20
17 مارس774.44677.66
16 مارس766.93671.08
15 مارس770.19673.93
14 مارس770.19673.93
13 مارس772.76676.18
12 مارس796.30696.78
11 مارس827.07723.71
10 مارس833.92729.70
9 مارس847.99742.01
8 مارس841.84736.63
7 مارس841.84736.63
6 مارس840.88735.78
5 مارس841.13736.01
4 مارس823.43720.52
3 مارس823.20720.32
2 مارس797.57697.89
1 مارس797.36697.70
Advertisements

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق