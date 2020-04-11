سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 15 جنيه لجرام الذهب عيار 24، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 833 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 729 جنيه بارتفاع قدره 16 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 625 جنيه بارتفاع قدره 14 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5728 جنيها.

وعالمياً ارتفع سعر الذهب اليوم إلى ذروته في أسبوع إثر ارتفاع الطلب على الملاذ الأمن بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1655.10 دولار.

وقفز سعر الذهب اليوم إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 839.75 جنيه $53.32 سعر الذهب عيار 22 769.77 جنيه $48.87 اسعار الذهب عيار 21 734.80 جنيه $46.65 اسعار الذهب عيار 18 629.82 جنيه $39.99 سعر الذهب عيار 14 489.86 جنيه $31.10 سعر الذهب عيار 12 419.87 جنيه $26.66 سعر الذهب عيار 9 314.91 جنيه $19.99 اسعار أوقية الذهب 26,116 جنيه $1,658 اسعار جنيه الذهب 5,878 جنيه $373.21 اسعار كيلو الذهب 839,747 جنيه $53,315

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 6 إبريل 841.46 736.29 5 إبريل 822.13 719.38 4 إبريل 822.13 719.38 3 إبريل 821.06 718.45 2 إبريل 815.29 713.40 1 إبريل 807.30 706.41 31 مارس 798.43 698.65 30 مارس 823.82 720.86 29 مارس 816.56 714.51 28 مارس 822.52 719.72 27 مارس 823.82 720.86 26 مارس 822.88 720.04 25 مارس 816.85 714.76 24 مارس 754.73 660.40 23 مارس 786.69 688.37 22 مارس 754.73 660.40 21 مارس 754.73 660.40 20 مارس 759.32 664.42 19 مارس 746.84 653.50 18 مارس 753.36 659.20 17 مارس 774.44 677.66 16 مارس 766.93 671.08 15 مارس 770.19 673.93 14 مارس 770.19 673.93 13 مارس 772.76 676.18 12 مارس 796.30 696.78 11 مارس 827.07 723.71 10 مارس 833.92 729.70 9 مارس 847.99 742.01 8 مارس 841.84 736.63 7 مارس 841.84 736.63 6 مارس 840.88 735.78 5 مارس 841.13 736.01 4 مارس 823.43 720.52 3 مارس 823.20 720.32 2 مارس 797.57 697.89 1 مارس 797.36 697.70

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.