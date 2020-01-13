سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2020: ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 4 جنيه، بعد ارتفاع سعر الذهب عالمياً، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 692 جنيه، وصعد سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 593 جنيه، وارتفع ايضاً سعر الذهب اليوم عيار 24 ليصل الي 791 جنيه.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24804.03 جنيه$50.26
سعر الذهب عيار 22737.03 جنيه$46.07
اسعار الذهب عيار 21703.54 جنيه$43.98
اسعار الذهب عيار 18603.03 جنيه$37.70
سعر الذهب عيار 14469.02 جنيه$29.32
سعر الذهب عيار 12402.02 جنيه$25.13
سعر الذهب عيار 9301.51 جنيه$18.85
اسعار أوقية الذهب25,005 جنيه$1,563
اسعار جنيه الذهب5,628 جنيه$351.83
اسعار كيلو الذهب804,032 جنيه$50,260
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
11 يناير804.03703.54
10 يناير803.04702.67
9 يناير797.82698.11
8 يناير805.38704.72
7 يناير812.78711.20
6 يناير807.92706.95
5 يناير800.95700.85
4 يناير800.95700.85
3 يناير799.14699.26
2 يناير788.28689.76
1 يناير783.11685.24
31 ديسمبر783.68685.74
30 ديسمبر781.66683.97
29 ديسمبر779.75682.30
28 ديسمبر779.75682.30
27 ديسمبر779.10681.73
26 ديسمبر779.82682.36
25 ديسمبر774.61677.80
24 ديسمبر774.46677.67
23 ديسمبر766.87671.02
22 ديسمبر762.95667.60
21 ديسمبر762.95667.60
20 ديسمبر762.60667.29
19 ديسمبر763.60668.16
18 ديسمبر762.23666.96
17 ديسمبر761.04665.92
16 ديسمبر762.16666.91
15 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
13 ديسمبر765.40669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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