سعر الذهب اليوم الإثنين 15 مارس 2021: أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15 مارس 2021، ارتفع سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة بمصر، بقيمة 10 جنيه ، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلي 1733 دولار. ووصل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 إلى 760 جنيه للجرام، ووصل الذهب اليوم عيار 18 الي 651 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر 869 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6080 جنيها.

سعر الذهب اليوم

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

اقرأ أيضاً:

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 872.85 جنيه $55.59 سعر الذهب عيار 22 800.12 جنيه $50.96 اسعار الذهب عيار 21 763.77 جنيه $48.64 اسعار الذهب عيار 18 654.65 جنيه $41.69 سعر الذهب عيار 14 509.17 جنيه $32.43 سعر الذهب عيار 12 436.43 جنيه $27.80 سعر الذهب عيار 9 327.32 جنيه $20.85 اسعار أوقية الذهب 27,146 جنيه $1,729 اسعار جنيه الذهب 6,110 جنيه $389.15 اسعار كيلو الذهب 872,854 جنيه $55,592

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 13 مارس 872.85 763.77 12 مارس 871.19 762.31 11 مارس 870.71 761.89 10 مارس 873.31 764.16 9 مارس 868.53 759.98 8 مارس 850.83 744.49 7 مارس 858.68 751.37 6 مارس 858.60 751.30 5 مارس 857.58 750.40 4 مارس 857.55 750.37 3 مارس 864.62 756.56 2 مارس 874.63 765.32 1 مارس 872.04 763.05 28 فبراير 877.14 767.52 27 فبراير 876.94 767.34 26 فبراير 874.07 764.83 25 فبراير 894.19 782.43 24 فبراير 909.45 795.79 23 فبراير 910.94 797.09 22 فبراير 913.03 798.92 21 فبراير 897.89 785.67 20 فبراير 898.02 785.78 19 فبراير 896.90 784.81 18 فبراير 893.92 782.20 17 فبراير 892.90 781.31 16 فبراير 901.75 789.05 16 فبراير 901.75 789.05 15 فبراير 913.65 799.47 14 فبراير 916.74 802.16 13 فبراير 916.70 802.13 12 فبراير 914.85 800.52 11 فبراير 917.89 803.18 10 فبراير 928.05 812.06 9 فبراير 924.44 808.90 8 فبراير 921.89 806.67 7 فبراير 916.52 801.98

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب من أهم العوامل التي ترسم معالم الاقتصاد العالمي ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الاقتصاديين الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الاقتصادي العالمي تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

أسعار النفط العالمية : قد يحدث في بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط عالميا ، مما يشير إلى حدوث حالة من انعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره في السوق العالمية .

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأي عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الاحتياطي كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما في الدول الصناعية الكبرى .

معدل الفائدة الرئيسية : والتي يقرها البنك المركزي المصري إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الاقتصادية للبلد ، ففي حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول انكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى انخفاض في أسعار الذهب .

أي أزمة اقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأي بوادر أزمة عالمية قريبة .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعي أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

سعر الدولار الأمريكي : هناك ارتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

كمية الطلب على الذهب في أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر احتياطي للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمي .