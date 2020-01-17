سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2020: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2020، استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 682 جنيه، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 779 جنيه، واستقر أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 585 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5456 جنيه.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية، يوم أمس الخميس، بعدما ارتفعت الشهية للمخاطرة بسبب التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد، بحسب وكالة رويترز.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1552.22 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ علي سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.13 جنيه $50.07 سعر الذهب عيار 22 727.96 جنيه $45.90 اسعار الذهب عيار 21 694.88 جنيه $43.81 اسعار الذهب عيار 18 595.60 جنيه $37.55 سعر الذهب عيار 14 463.24 جنيه $29.21 سعر الذهب عيار 12 397.06 جنيه $25.04 سعر الذهب عيار 9 297.80 جنيه $18.78 اسعار أوقية الذهب 24,697 جنيه $1,557 اسعار جنيه الذهب 5,559 جنيه $350.50 اسعار كيلو الذهب 794,127 جنيه $50,071

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 14 يناير 790.09 691.34 13 يناير 793.56 694.38 12 يناير 804.03 703.54 11 يناير 804.03 703.54 10 يناير 803.04 702.67 9 يناير 797.82 698.11 8 يناير 805.38 704.72 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.