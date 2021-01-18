سعر الذهب اليوم الأثنين 18 يناير 2021 في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الأثنين 18 يناير 2021، تراجع سعر الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 917 جنيهاً ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 802 جنيهاً، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 الي 687 جنيهاً.

ويرصد “مصر 365” خلال الجداول التالية سعر الذهب اليوم، وأسعار الذهب في الأيام السابقة على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

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متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 930.75 جنيه $59.47 سعر الذهب عيار 22 853.19 جنيه $54.51 اسعار الذهب عيار 21 814.43 جنيه $52.04 اسعار الذهب عيار 18 698.07 جنيه $44.60 سعر الذهب عيار 14 542.94 جنيه $34.69 سعر الذهب عيار 12 465.38 جنيه $29.73 سعر الذهب عيار 9 349.03 جنيه $22.30 اسعار أوقية الذهب 28,946 جنيه $1,850 اسعار جنيه الذهب 6,515 جنيه $416.30 اسعار كيلو الذهب 930,750 جنيه $59,469

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 14 يناير 930.57 814.27 13 يناير 929.86 813.65 12 يناير 935.20 818.32 11 يناير 929.24 813.11 10 يناير 936.40 819.37 9 يناير 936.40 819.37 8 يناير 933.35 816.70 7 يناير 966.76 845.93 6 يناير 969.11 847.99 5 يناير 984.35 861.32 4 يناير 984.37 861.34 3 يناير 959.22 839.34 2 يناير 967.37 846.47 1 يناير 967.49 846.57 31 ديسمبر 961.80 841.60 30 ديسمبر 957.94 838.22 29 ديسمبر 950.05 831.32 28 ديسمبر 947.42 829.01

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب من أهم العوامل التى ترسم معالم الاقتصاد العالمي ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الإقتصادى العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط عالميا ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزى إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى أسعار الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

سعر الدولار الأمريكي : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

كمية الطلب على الذهب في أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .