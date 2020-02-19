سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020: قفزة جديدة بأسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 في مصر، قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 696 جنيها مقابل 690 جنيها أمس، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 597 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 795 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5568 جنيها.

وبحسب “بلومبرج” ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم بنحو 7.9 دولار بنسبة 0.50% ليسجل 1609 دولارا للأوقية.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم


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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24800.02 جنيه$50.95
سعر الذهب عيار 22733.35 جنيه$46.71
اسعار الذهب عيار 21700.03 جنيه$44.58
اسعار الذهب عيار 18600.02 جنيه$38.21
سعر الذهب عيار 14466.68 جنيه$29.72
سعر الذهب عيار 12400.01 جنيه$25.48
سعر الذهب عيار 9300.01 جنيه$19.11
اسعار أوقية الذهب24,881 جنيه$1,585
اسعار جنيه الذهب5,600 جنيه$356.67
اسعار كيلو الذهب800,016 جنيه$50,952
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
16 فبراير800.02700.03
15 فبراير800.02700.03
14 فبراير799.55699.62
13 فبراير795.18695.80
12 فبراير792.89693.79
11 فبراير793.73694.53
10 فبراير796.29696.77
9 فبراير797.01697.40
8 فبراير797.01697.40
7 فبراير796.00696.51
6 فبراير794.43695.14
5 فبراير790.55691.75
4 فبراير790.10691.35
3 فبراير801.91701.69
2 فبراير807.53706.60
1 فبراير807.53706.60

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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