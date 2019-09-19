سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019: أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم

أحدث أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة، ومن خلال متابعة “مصر 365” لكافة تحركات سعر الذهب في مصر، فقد تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 1 جنيه عن أسعار أمس، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 684 جنيه بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 782 جنيه بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 586 جنيه.

تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 21 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

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سعر الذهب اليوم

يرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24776 إلى 778
عيار 22711 إلى 713
عيار 21679 إلى 681
عيار 18582 إلى 584
عيار 14453 إلى 454
عيار 12388 إلى 389
الاونصة24,134 إلى 24,205
الجنيه الذهب5,432 إلى 5,448
الكيلو776,000 إلى 778,286
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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24793.54 جنيه$48.53
سعر الذهب عيار 22727.42 جنيه$44.49
اسعار الذهب عيار 21694.37 جنيه$42.47
اسعار الذهب عيار 18595.17 جنيه$36.40
سعر الذهب عيار 14462.90 جنيه$28.31
سعر الذهب عيار 12396.77 جنيه$24.27
سعر الذهب عيار 9297.58 جنيه$18.20
اسعار أوقية الذهب24,679 جنيه$1,509
اسعار جنيه الذهب5,555 جنيه$339.74
اسعار كيلو الذهب793,542 جنيه$48,534
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليومعيار 24عيار 21
17 سبتمبر788.82690.23
16 سبتمبر787.43689.01
15 سبتمبر780.57683.02
14 سبتمبر780.57683.02
13 سبتمبر786.28688.01
12 سبتمبر790.50691.70
11 سبتمبر791.08692.21
10 سبتمبر786.26687.99
9 سبتمبر793.57694.39
8 سبتمبر792.12693.12
7 سبتمبر792.12693.12
6 سبتمبر799.43699.52
5 سبتمبر806.58705.78
4 سبتمبر825.13722.01
3 سبتمبر823.58720.65
2 سبتمبر814.41712.36
1 سبتمبر806.92706.07
31 أغسطس806.92706.07
30 أغسطس809.20708.07

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سعر الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

معدن الذهب

أوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

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