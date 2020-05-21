سعر الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2020، وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 865 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 757 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 649 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6056 جنيه.

ننشر سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لاسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم


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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24888.21 جنيه$56.25
سعر الذهب عيار 22814.20 جنيه$51.56
اسعار الذهب عيار 21777.20 جنيه$49.22
اسعار الذهب عيار 18666.17 جنيه$42.19
سعر الذهب عيار 14518.12 جنيه$32.81
سعر الذهب عيار 12444.10 جنيه$28.13
سعر الذهب عيار 9333.08 جنيه$21.09
اسعار أوقية الذهب27,623 جنيه$1,749
اسعار جنيه الذهب6,218 جنيه$393.77
اسعار كيلو الذهب888,206 جنيه$56,251
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

 

اليومعيار 24عيار 21
19 مايو886.43775.65
18 مايو880.13770.14
17 مايو882.72772.40
16 مايو881.77771.57
15 مايو881.88771.67
14 مايو876.68767.12
13 مايو869.29760.65
12 مايو862.22754.46
11 مايو860.00752.52
10 مايو863.75755.80
9 مايو852.69746.12
8 مايو862.78754.95
7 مايو869.98761.25
6 مايو853.29746.65
5 مايو864.04756.05
4 مايو862.55754.75
3 مايو860.93753.33
2 مايو851.66745.22
1 مايو860.39752.86
30 إبريل854.04747.30
29 إبريل868.68760.12
28 إبريل867.50759.08
27 إبريل867.97759.49
26 إبريل878.42768.64
25 إبريل878.50768.70
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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