سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020: أحدث أسعار الذهب الآن في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 684 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 782 جنيه، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 585 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5472 جنيه،وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1558.46 دولار للأوقية، بعدما تراجع سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.4 % تقريباً في الأسبوع الماضي، وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1558.40 دولار.

وبسبب الأوضاع المضطربة ارتفع سعر الذهب عالمياً كونه الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات، وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك أسعار الذهب العالمية.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ علي سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.80 جنيه $50.09 سعر الذهب عيار 22 726.74 جنيه $45.91 اسعار الذهب عيار 21 693.71 جنيه $43.83 اسعار الذهب عيار 18 594.61 جنيه $37.57 سعر الذهب عيار 14 462.47 جنيه $29.22 سعر الذهب عيار 12 396.40 جنيه $25.04 سعر الذهب عيار 9 297.30 جنيه $18.78 اسعار أوقية الذهب 24,656 جنيه $1,558 اسعار جنيه الذهب 5,550 جنيه $350.62 اسعار كيلو الذهب 792,796 جنيه $50,087

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 18 يناير 792.80 693.91 17 يناير 792.77 693.69 16 يناير 790.87 692.03 15 يناير 793.97 694.74 14 يناير 790.09 691.34 13 يناير 793.56 694.38 12 يناير 804.03 703.54 11 يناير 804.03 703.54 10 يناير 803.04 702.67 9 يناير 797.82 698.11 8 يناير 805.38 704.72 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.