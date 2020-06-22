سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020: سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم بشكل مفاجئ في ختام التعاملات بقيمة 7 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مبلغ 893 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 6 جنيه مسجلاً 781 جنيه.

ننشر لكم سعر الذهب من خلال متابعة مستمرة على مدار الساعة على موقع «مصر 365»، بواسطة جدول محدث بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لاسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

ويرتبط سعر الذهب اليوم فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 891 إلى 894 عيار 22 817 إلى 819 عيار 21 780 إلى 782 عيار 18 669 إلى 670 عيار 14 520 إلى 521 عيار 12 446 إلى 447 الاونصة 27,723 إلى 27,795 الجنيه الذهب 6,240 إلى 6,256 الكيلو 891,429 إلى 893,714

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 906.85 جنيه $56.05 سعر الذهب عيار 22 831.29 جنيه $51.38 اسعار الذهب عيار 21 793.52 جنيه $49.05 اسعار الذهب عيار 18 680.15 جنيه $42.04 سعر الذهب عيار 14 529.00 جنيه $32.70 سعر الذهب عيار 12 453.43 جنيه $28.03 سعر الذهب عيار 9 340.07 جنيه $21.02 اسعار أوقية الذهب 28,203 جنيه $1,743 اسعار جنيه الذهب 6,348 جنيه $392.39 اسعار كيلو الذهب 906,855 جنيه $56,055

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 18 يونيو 896.70 784.63 17 يونيو 898.89 786.55 16 يونيو 899.05 786.69 15 يونيو 897.81 785.60 14 يونيو 902.10 789.35 13 يونيو 900.86 788.27 12 يونيو 901.57 788.90 11 يونيو 898.62 786.32 10 يونيو 905.73 792.54 9 يونيو 893.01 781.40 8 يونيو 885.59 774.91 7 يونيو 879.18 769.30 6 يونيو 879.34 769.44 5 يونيو 879.75 769.80 4 يونيو 894.52 782.72 3 يونيو 878.92 769.07 2 يونيو 889.20 778.07 1 يونيو 891.00 779.65 31 مايو 879.24 769.35 30 مايو 880.51 770.47 29 مايو 880.99 770.89 28 مايو 876.40 766.87 27 مايو 871.38 762.48 26 مايو 873.11 763.99 25 مايو 881.58 771.40 24 مايو 884.32 773.79 23 مايو 883.91 773.44 22 مايو 885.33 774.68 21 مايو 881.80 771.60

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يعتبر سعر الذهب من أهم العوامل التى ترسم معالم الإقتصاد العالمى ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين سعر الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الإقتصادى العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزى إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى سعر الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

سعر الدولار الأمريكى : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

إحتياطى الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعر الذهب فى السوق .

كمية الطلب على الذهب فى أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .