سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير 2020: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 في مصر، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 705 جنيها مقابل 699 جنيها أمس، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 604 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 806 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5640 جنيها.

وعالمياً ارتفع سعر الذهب اليوم الي أعلى مستوياتها فى سبع سنوات، وتتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي فى شهر ونصف، فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب على الذهب كونه من أهم الملاذات الآمنة مع زيادة المخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية، وارتفع سعر الذهب اليوم عالمياً فى المعاملات الفورية ليصل إلى 1,644 دولار للأوقية، بعد أن وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2013، وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 2.5% خلال الأسبوع المنصرم وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى بالنسبة المئوية منذ بداية 2020، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1,644 دولار.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 822.38 جنيه $52.86 سعر الذهب عيار 22 753.86 جنيه $48.46 اسعار الذهب عيار 21 719.60 جنيه $46.26 اسعار الذهب عيار 18 616.80 جنيه $39.65 سعر الذهب عيار 14 479.73 جنيه $30.84 سعر الذهب عيار 12 411.19 جنيه $26.43 سعر الذهب عيار 9 308.39 جنيه $19.82 اسعار أوقية الذهب 25,576 جنيه $1,644 اسعار جنيه الذهب 5,757 جنيه $370.04 اسعار كيلو الذهب 822,382 جنيه $52,862

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 22 فبراير 822.38 719.60 21 فبراير 822.44 719.66 20 فبراير 810.50 709.21 19 فبراير 809.49 708.32 18 فبراير 804.67 704.11 17 فبراير 795.50 696.08 16 فبراير 800.02 700.03 15 فبراير 800.02 700.03 14 فبراير 799.55 699.62 13 فبراير 795.18 695.80 12 فبراير 792.89 693.79 11 فبراير 793.73 694.53 10 فبراير 796.29 696.77 9 فبراير 797.01 697.40 8 فبراير 797.01 697.40 7 فبراير 796.00 696.51 6 فبراير 794.43 695.14 5 فبراير 790.55 691.75 4 فبراير 790.10 691.35 3 فبراير 801.91 701.69 2 فبراير 807.53 706.60 1 فبراير 807.53 706.60

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.