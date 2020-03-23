سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020: ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 10 جنيه للجرام ، حيث شهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 685 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 587 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 783 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5480 جنيها.

سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 786.29 جنيه $49.93 سعر الذهب عيار 22 720.77 جنيه $45.77 اسعار الذهب عيار 21 688.02 جنيه $43.69 اسعار الذهب عيار 18 589.73 جنيه $37.45 سعر الذهب عيار 14 458.67 جنيه $29.13 سعر الذهب عيار 12 393.14 جنيه $24.97 سعر الذهب عيار 9 294.86 جنيه $18.72 اسعار أوقية الذهب 24,454 جنيه $1,553 اسعار جنيه الذهب 5,504 جنيه $349.54 اسعار كيلو الذهب 786,288 جنيه $49,932

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 22 مارس 754.73 660.40 21 مارس 754.73 660.40 20 مارس 759.32 664.42 19 مارس 746.84 653.50 18 مارس 753.36 659.20 17 مارس 774.44 677.66 16 مارس 766.93 671.08 15 مارس 770.19 673.93 14 مارس 770.19 673.93 13 مارس 772.76 676.18 12 مارس 796.30 696.78 11 مارس 827.07 723.71 10 مارس 833.92 729.70 9 مارس 847.99 742.01 8 مارس 841.84 736.63 7 مارس 841.84 736.63 6 مارس 840.88 735.78 5 مارس 841.13 736.01 4 مارس 823.43 720.52 3 مارس 823.20 720.32 2 مارس 797.57 697.89 1 مارس 797.36 697.70 29 فبراير 797.36 697.70 28 فبراير 793.62 694.43 27 فبراير 823.38 720.48 26 فبراير 821.85 719.13 25 فبراير 820.80 718.22 24 فبراير 832.59 728.53 23 فبراير 822.38 719.60

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.