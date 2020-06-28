سعر الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2020: ارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2020: ارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 906 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 793 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 680 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6344 جنيه.

ننشر سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لاسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 921.10 جنيه $56.99 سعر الذهب عيار 22 844.35 جنيه $52.24 اسعار الذهب عيار 21 805.98 جنيه $49.87 اسعار الذهب عيار 18 690.84 جنيه $42.75 سعر الذهب عيار 14 537.31 جنيه $33.25 سعر الذهب عيار 12 460.55 جنيه $28.50 سعر الذهب عيار 9 345.41 جنيه $21.37 اسعار أوقية الذهب 28,646 جنيه $1,773 اسعار جنيه الذهب 6,448 جنيه $398.96 اسعار كيلو الذهب 921,099 جنيه $56,994

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 1 يونيو 891.00 779.65 31 مايو 879.24 769.35 30 مايو 880.51 770.47 29 مايو 880.99 770.89 28 مايو 876.40 766.87 27 مايو 871.38 762.48 26 مايو 873.11 763.99 25 مايو 881.58 771.40 24 مايو 884.32 773.79 23 مايو 883.91 773.44 22 مايو 885.33 774.68 21 مايو 881.80 771.60 20 مايو 889.74 778.54 19 مايو 886.43 775.65 18 مايو 880.13 770.14 17 مايو 882.72 772.40 16 مايو 881.77 771.57 15 مايو 881.88 771.67 14 مايو 876.68 767.12 13 مايو 869.29 760.65 12 مايو 862.22 754.46 11 مايو 860.00 752.52 10 مايو 863.75 755.80 9 مايو 852.69 746.12 8 مايو 862.78 754.95 7 مايو 869.98 761.25 6 مايو 853.29 746.65 5 مايو 864.04 756.05 4 مايو 862.55 754.75 3 مايو 860.93 753.33

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يعتبر سعر الذهب من أهم العوامل التى ترسم معالم الإقتصاد العالمى ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين سعر الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الإقتصادى العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزى إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى سعر الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

سعر الدولار الأمريكى : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

إحتياطى الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

كمية الإنتاج السنوى للذهب وإستخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

كمية الطلب على الذهب فى أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .