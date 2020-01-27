سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020: أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 في مصر، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر يوم أمس مع بداية تعاملات الأسبوع، ويرصد لكم موقع مصر 365 اسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية مع تحديث دوري فور حدوث أي تغيرات في اسعار الذهب.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى ذروته في أكثر من أسبوعين أمس يوم الجمعة بسبب الفيروس الصيني وشجعت الإقبال على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار، وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا أمس الجمعة 0.7 % إلى 1573.73 دولار للأوقية بعد أن وصل لذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وبسبب الأوضاع المضطربة ارتفع سعر الذهب عالمياً كونه الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات، وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 798.80 جنيه $50.56 سعر الذهب عيار 22 732.24 جنيه $46.35 اسعار الذهب عيار 21 698.97 جنيه $44.24 اسعار الذهب عيار 18 599.11 جنيه $37.92 سعر الذهب عيار 14 465.97 جنيه $29.49 سعر الذهب عيار 12 399.40 جنيه $25.28 سعر الذهب عيار 9 299.55 جنيه $18.96 اسعار أوقية الذهب 24,843 جنيه $1,572 اسعار جنيه الذهب 5,592 جنيه $353.92 اسعار كيلو الذهب 798,804 جنيه $50,559

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 24 يناير 798.80 698.97 23 يناير 792.32 693.30 22 يناير 792.74 693.66 21 يناير 792.07 693.08 20 يناير 791.73 692.78 19 يناير 792.80 693.71 18 يناير 792.80 693.91 17 يناير 792.77 693.69 16 يناير 790.87 692.03 15 يناير 793.97 694.74 14 يناير 790.09 691.34 13 يناير 793.56 694.38 12 يناير 804.03 703.54 11 يناير 804.03 703.54 10 يناير 803.04 702.67 9 يناير 797.82 698.11 8 يناير 805.38 704.72 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.