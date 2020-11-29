سعر الذهب اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 12 جنيه دفعة واحدة، وذلك بعد تراجع سعر أوقية الذهب عالميا من 1815 دولار الي 1782 دولار.

وصعد سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 891 جنيه مقابل 888 في منتصف تعاملات اليوم، وصعد سعر الذهب عيار 21 اليوم الي 780 جنيه مقابل 777 في منتصف اليوم، وصعد سعر الذهب عيار 18 اليوم الي 669 جنيه مقابل 6666 جنيه في منتصف اليوم.

متابعة مستمرة لسعر الذهب من موقع «مصر 365» ، حيث نعرض جدول بآخر أسعار الذهب في مصر، وما يطرأ على أسعار الذهب من تغيرات ، وكل مايستجد في سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لسعر الذهب اليوم «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب، وسعر أوقية الذهب.

ويرصد “مصر 365” خلال الجداول التالية أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وأسعار الذهب في الأيام السابقة على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

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متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 895.70 جنيه $57.29 سعر الذهب عيار 22 821.07 جنيه $52.51 اسعار الذهب عيار 21 783.76 جنيه $50.13 اسعار الذهب عيار 18 671.79 جنيه $42.97 سعر الذهب عيار 14 522.50 جنيه $33.42 سعر الذهب عيار 12 447.85 جنيه $28.64 سعر الذهب عيار 9 335.89 جنيه $21.48 اسعار أوقية الذهب 27,856 جنيه $1,782 اسعار جنيه الذهب 6,270 جنيه $401.01 اسعار كيلو الذهب 895,704 جنيه $57,286

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 26 نوفمبر 910.85 797.01 25 نوفمبر 910.71 796.89 24 نوفمبر 908.35 794.83 23 نوفمبر 924.01 808.53 22 نوفمبر 938.72 821.40 21 نوفمبر 938.59 821.28 20 نوفمبر 940.04 822.55 19 نوفمبر 937.23 820.09 18 نوفمبر 939.52 822.10 17 نوفمبر 946.48 828.19 16 نوفمبر 949.73 831.03 15 نوفمبر 949.77 831.07 14 نوفمبر 950.44 831.65 13 نوفمبر 949.84 831.13 12 نوفمبر 943.69 825.75 11 نوفمبر 938.06 820.83 10 نوفمبر 943.38 825.48 9 نوفمبر 940.67 823.11 8 نوفمبر 983.04 860.18 7 نوفمبر 983.05 860.19 6 نوفمبر 985.11 861.99 5 نوفمبر 983.85 860.89 4 نوفمبر 962.95 842.60 3 نوفمبر 963.17 842.79 2 نوفمبر 959.10 839.23 1 نوفمبر 948.79 830.21 31 أكتوبر 946.55 828.25 30 أكتوبر 948.89 830.30 29 أكتوبر 943.03 825.17 28 أكتوبر 947.66 829.23 27 أكتوبر 963.85 843.39 26 أكتوبر 960.52 840.48 25 أكتوبر 961.63 841.45 24 أكتوبر 960.83 840.75

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب من أهم العوامل التى ترسم معالم الاقتصاد العالمي ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الإقتصادى العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط عالميا ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزى إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى أسعار الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

سعر الدولار الأمريكي : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

كمية الطلب على الذهب في أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .