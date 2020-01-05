سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2020.. أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2020، قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 12 جنيها للجرام مرة واحدة خلال تعاملات أمس، بعدما ارتفع سعر الذهب اليوم عالميا وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 690 جنيها، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 592 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 789 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيه.

وجاءت الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب اليوم، نتيجة لارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1549 دولار للأوقية، بعد إعلان أمريكا قتل “قاسم سليماني” القيادي بالحرس الثوري الإيراني.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم، ارتفع سعر الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها نحو مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث يعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 798.98 جنيه $49.80 سعر الذهب عيار 22 732.41 جنيه $45.65 اسعار الذهب عيار 21 699.13 جنيه $43.58 اسعار الذهب عيار 18 599.25 جنيه $37.35 سعر الذهب عيار 14 466.08 جنيه $29.05 سعر الذهب عيار 12 399.49 جنيه $24.90 سعر الذهب عيار 9 299.62 جنيه $18.68 اسعار أوقية الذهب 24,848 جنيه $1,549 اسعار جنيه الذهب 5,593 جنيه $348.64 اسعار كيلو الذهب 798,983 جنيه $49,804

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.