سعر الذهب اليوم الخميس 5 مارس 2020: قفزة كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 5 مارس 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 716 جنيها مقابل 694 بالأمس، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 614 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 818 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5728 جنيها.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24803.49 جنيه$51.41
سعر الذهب عيار 22736.54 جنيه$47.12
اسعار الذهب عيار 21703.07 جنيه$44.98
اسعار الذهب عيار 18602.63 جنيه$38.55
سعر الذهب عيار 14468.70 جنيه$29.99
سعر الذهب عيار 12401.74 جنيه$25.70
سعر الذهب عيار 9301.31 جنيه$19.28
اسعار أوقية الذهب24,988 جنيه$1,599
اسعار جنيه الذهب5,625 جنيه$359.84
اسعار كيلو الذهب803,488 جنيه$51,405
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
3 مارس823.20720.32
2 مارس797.57697.89
1 مارس797.36697.70
29 فبراير797.36697.70
28 فبراير793.62694.43
27 فبراير823.38720.48
26 فبراير821.85719.13
25 فبراير820.80718.22
24 فبراير832.59728.53
23 فبراير822.38719.60
22 فبراير822.38719.60
21 فبراير822.44719.66
20 فبراير810.50709.21
19 فبراير809.49708.32
18 فبراير804.67704.11
17 فبراير795.50696.08
16 فبراير800.02700.03
15 فبراير800.02700.03
14 فبراير799.55699.62
13 فبراير795.18695.80
12 فبراير792.89693.79
11 فبراير793.73694.53
10 فبراير796.29696.77
9 فبراير797.01697.40
8 فبراير797.01697.40
7 فبراير796.00696.51
6 فبراير794.43695.14
5 فبراير790.55691.75
4 فبراير790.10691.35
3 فبراير801.91701.69
2 فبراير807.53706.60
1 فبراير807.53706.60
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وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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