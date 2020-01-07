سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 في مصر: قفزة كبيرة لأسعار الذهب اليوم

Advertisements

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، قفزت أسعار الذهب اليوم من جديد بقيمة 12 جنيه للجرام دفعة واحده، مستكملاً سلسلة ارتفاعاته، بعدما ارتفع سعر الذهب اليوم عالميا الي 1577 دولار للأوقية، وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط ، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 704 جنيها، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 603 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 805 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5632 جنيه.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

Advertisements

سعر الذهب اليوم

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Advertisements

اقرأ أيضاً:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 813.38 جنيه $50.72 سعر الذهب عيار 22 745.60 جنيه $46.49 اسعار الذهب عيار 21 711.72 جنيه $44.38 اسعار الذهب عيار 18 610.04 جنيه $38.04 سعر الذهب عيار 14 474.47 جنيه $29.59 سعر الذهب عيار 12 406.69 جنيه $25.36 سعر الذهب عيار 9 305.02 جنيه $19.02 اسعار أوقية الذهب 25,296 جنيه $1,577 اسعار جنيه الذهب 5,694 جنيه $355.05 اسعار كيلو الذهب 813,378 جنيه $50,720

Advertisements

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

Advertisements

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.