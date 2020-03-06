سعر الذهب اليوم السبت 7 مارس 2020: قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاعه عالمياً

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سعر الذهب اليوم السبت 7 مارس 2020، واصل سعر الذهب اليوم ارتفاعه في مصر بعد ارتفاعه عالمياً بفعل فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الفائدة، ووصل سعر الذهب اليوم لأعلى مستوياته عند 1685 دولار، وعن سعر الذهب اليوم في مصر، وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 725 جنيها، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 621 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 829 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5800 جنيها.

سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 848.12 جنيه $54.27 سعر الذهب عيار 22 777.45 جنيه $49.75 اسعار الذهب عيار 21 742.12 جنيه $47.49 اسعار الذهب عيار 18 636.10 جنيه $40.71 سعر الذهب عيار 14 494.74 جنيه $31.66 سعر الذهب عيار 12 424.06 جنيه $27.14 سعر الذهب عيار 9 318.04 جنيه $20.35 اسعار أوقية الذهب 26,376 جنيه $1,688 اسعار جنيه الذهب 5,937 جنيه $379.92 اسعار كيلو الذهب 848,115 جنيه $54,273

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 5 مارس 841.13 736.01 4 مارس 823.43 720.52 3 مارس 823.20 720.32 2 مارس 797.57 697.89 1 مارس 797.36 697.70 29 فبراير 797.36 697.70 28 فبراير 793.62 694.43 27 فبراير 823.38 720.48 26 فبراير 821.85 719.13 25 فبراير 820.80 718.22 24 فبراير 832.59 728.53 23 فبراير 822.38 719.60 22 فبراير 822.38 719.60 21 فبراير 822.44 719.66 20 فبراير 810.50 709.21 19 فبراير 809.49 708.32 18 فبراير 804.67 704.11 17 فبراير 795.50 696.08 16 فبراير 800.02 700.03 15 فبراير 800.02 700.03 14 فبراير 799.55 699.62 13 فبراير 795.18 695.80 12 فبراير 792.89 693.79 11 فبراير 793.73 694.53

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.